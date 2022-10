2020 Kainat Güzeli Maria Thattil, cinsel yönelimini açıklayarak gündem oldu! “Yeni cinsel hayatım...”

Avustralyalı Kainat Güzeli Maria Thattil, 2020 yılında güzellik yarışmasında birinci oldu ve 2021 yılında “I'm a Celebrity...Get Me Out Of Here” programının Avustralya versiyonunda yer aldı. Kendisini cinsel olarak keşfetmenin bir tabu olarak görüldüğünü ve cinselliğin toplumsal normlarda açıklanması kolay olmayan bir durum olduğunu ifade eden Thattil, cinsel yönelimi hakkında bir itirafta bulunmuştu. Biseksüel olduğunu açıklamasının sonrasında cinsel hayatının tamamen değiştiğini ifade eden Thattil, yeni yaşamına dair ilginç açıklamalar yaptı.