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  4. 2020 Kainat Güzeli Maria Thattil, cinsel yönelimini açıklayarak gündem oldu! “Yeni cinsel hayatım...”

2020 Kainat Güzeli Maria Thattil, cinsel yönelimini açıklayarak gündem oldu! “Yeni cinsel hayatım...”

12.10.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında Kainat Güzeli seçildikten sonra sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Maria Thattil kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Yıllarca cinsel yönelimini saklamak zorunda kaldığını dile getiren Thattil, biseksüel olduğunu itiraf ettikten sonra yeni cinsel hayatı hakkında samimi açıklamalar yaptı.

Avustralyalı Kainat Güzeli Maria Thattil, 2020 yılında güzellik yarışmasında birinci oldu ve 2021 yılında “I'm a Celebrity...Get Me Out Of Here” programının Avustralya versiyonunda yer aldı. Kendisini cinsel olarak keşfetmenin bir tabu olarak görüldüğünü ve cinselliğin toplumsal normlarda açıklanması kolay olmayan bir durum olduğunu ifade eden Thattil, cinsel yönelimi hakkında bir itirafta bulunmuştu. Biseksüel olduğunu açıklamasının sonrasında cinsel hayatının tamamen değiştiğini ifade eden Thattil, yeni yaşamına dair ilginç açıklamalar yaptı.

“UTANÇ VERİCİ BİR TABUYDU”

Avustralya’nın Sidney kentinde düzenlenen bir soru cevap etkinliğine katılan Thattil, kadınlar ve erkeklerle yaşadığı ilişki tecrübelerinin kendisini keşfetmesine yardımcı olduğunu dile getirdi. Thattil, “Kendi cinsel yönelimimin mutlu olmak beni rahatlattı. Aslında bu bir bakıma tabu olarak düşündüğüm bir konuda neyi sevdiğimi keşfetmem için önemli bir adımdı. Çünkü vücudumu keşfetmemek utanç verici bir tabuydu” dedi.
Okul yıllarında homofobik şiddete maruz kaldığını ifade eden Thattil, “Bu cinsel yönelimim uzun zamandır hissettiğim bir şeydi. Okulda kızlara aşık olarak büyüdüm ve bunu çevresel faktörler nedeniyle geçersiz kılmayı denedim. Popüler kültürde çok fazla biseksüel görünürlüğünüz yok ve bu yüzden ne olduğunu anlamıyorsunuz” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Avustralya güzellik yarışması LGBTİ+ cinsel yönelim biseksüel
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