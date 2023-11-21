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"4 milyon sermayeyi nereden buldu?" diyerek Eylül Öztürk'e dair detayları tek tek anlattı

21.11.2023 14:06 | Son Güncelleme:
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Dilan Polatlar ve Candan kardeşlerin tutuklanmasından sonra Eylül Öztürk'e dair de iddialar gündeme geldi. Emrullah Erdinç katıldığı bir haber programında "Hostessiniz oradan güzellik alanına giriyorsun 4 milyon sermaye ile. Bu sermayeyi nereden buldun?" diyerek açıklamalarda bulundu.

Emrullah Erdinç katıldığı bir haber programında Eylül Öztürk iddialarına dair açıklamalarda bulundu. Dilan Polat ve Candan kardeşler dosyasını yakından takip eden gazeteci fenomenin ABD'de 11 ev aldığına dair iddialara inanmadığını söyleyerek gelirlerine dair ilginç ifadeler kullandı.


Günün Magazin olayları

PARANIN KAYNAĞINI SORDU

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Emrullah Erdinç başka fenomenler dair operasyonlar da gördüğünü söyleyerek "Eylül Öztürk'ü gördüm, 11 daire alamaz, inanmıyorum kendi üzerine alamaz. Amerika vergi sistemine parayı soktuğun an soruşturmaya başlıyor" dedi.
Gazeteci bu çifte dair yaptığı şu açıklamayla da dikkat çekti:
"Geliri yok nerede bilinmiyor, 2018 yılında 2 şirket kuruyorlar birini 10 bin liralık sermayeyle diğerini 4 milyon liralık bir sermaye ile. 4 milyon parayı nereden buldu? Hostessiniz oradan güzellik alanına giriyorsun; 4 milyon. 2018'de 4 milyon lira çok ciddi bir para, büyük para.
Bu paranın kaynağı neydi? Özel jette sadece hostessiniz. Paranın kaynağında problem var. Arkasındaki finans gücü kara para olarak adlandırdığımız finans gücü. Arkalarında şaibeli bir finans gücü var." 
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Eylül Öztürk ele
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