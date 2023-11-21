"4 milyon sermayeyi nereden buldu?" diyerek Eylül Öztürk'e dair detayları tek tek anlattı

Emrullah Erdinç katıldığı bir haber programında Eylül Öztürk iddialarına dair açıklamalarda bulundu. Dilan Polat ve Candan kardeşler dosyasını yakından takip eden gazeteci fenomenin ABD'de 11 ev aldığına dair iddialara inanmadığını söyleyerek gelirlerine dair ilginç ifadeler kullandı.



PARANIN KAYNAĞINI SORDU

1 Emrullah Erdinç başka fenomenler dair operasyonlar da gördüğünü söyleyerek "Eylül Öztürk'ü gördüm, 11 daire alamaz, inanmıyorum kendi üzerine alamaz. Amerika vergi sistemine parayı soktuğun an soruşturmaya başlıyor" dedi.

Gazeteci bu çifte dair yaptığı şu açıklamayla da dikkat çekti:

"Geliri yok nerede bilinmiyor, 2018 yılında 2 şirket kuruyorlar birini 10 bin liralık sermayeyle diğerini 4 milyon liralık bir sermaye ile. 4 milyon parayı nereden buldu? Hostessiniz oradan güzellik alanına giriyorsun; 4 milyon. 2018'de 4 milyon lira çok ciddi bir para, büyük para.