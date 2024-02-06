4 yıl boyunca kocasının cesediyle aynı yatağı paylaştı! Çocuklarını yetimhaneye göndermekle tehdit etti

MYNET-DIŞ HABERLER Rusya'da 50 yaşındaki Svetlana isimli kadın, 4 yıl önce vefat eden eşi Vladimir'in cansız bedeniyle birlikte yaşamaya devam etti. 50 yaşındaki kadının eşinin cesedini yatağında tuttuğu ve çocuklarını kimseye bir şey söylememeleri için yetimhaneye göndermekle tehdit ettiği ifade edildi.
Rg.ru'nun haberine göre, 50 yaşındaki kadın 4 yıl önce müstakil evlerinde ölüm nedeni belirsizliğini koruyan kocasının cansız bedenini battaniyeye sararak yatak odasında yıllarca sakladı. Vefat eden eşiyle birlikte yaşayan kadın çocuklarının da durumu saklamalarını istedi.
Sosyal hizmet uzmanları, 17 ve 8 yaşlarında iki kız çocuğu ve 11 yaşında ikiz erkek çocuklardan oluşan aileyi kontrol etmek için ziyarete gittiklerinde cansız bedeni keşfetti.
İzvestia gazetesine konuşan bir kaynak, Svetlana'nın vefat eden eşinin cansız bedeniyle kendisine özgü ritüeller gerçekleştirdiğini ifade etti. Svetlana'nın "Onun yakın olmasını istiyorum. Böylece birbirimizi görebiliriz" dediği iddia edildi. Adamın cansız bedeni defnedilirken 50 yaşındaki kadın da şüpheli ölüm nedeniyle tutuklandı.