4 yıl boyunca kocasının cesediyle aynı yatağı paylaştı! Çocuklarını yetimhaneye göndermekle tehdit etti

MYNET-DIŞ HABERLER Rusya'da 50 yaşındaki Svetlana isimli kadın, 4 yıl önce vefat eden eşi Vladimir'in cansız bedeniyle birlikte yaşamaya devam etti. 50 yaşındaki kadının eşinin cesedini yatağında tuttuğu ve çocuklarını kimseye bir şey söylememeleri için yetimhaneye göndermekle tehdit ettiği ifade edildi.