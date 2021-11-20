70 kilo veren Ferah Zeydan son haliyle görenleri şaşırttı!

Bir dönem yayınlanan X Factor yarışmasında sesi ile dikkat çeken Ferah Zeydan değişimi ile herkesi şaşırttı!

FERAH ZEYDAN SON HALİYLE GÜNDEMDE!

Zeydan inanılmaz değişimiyle ile ağızları açık bıraktı.

X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan 70 kilo vermiş bambaşka biri olmuştu.

Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğrayan Ferah Zeydan son olarak katıldığı 2. Sayfa programı ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Oldukça zayıflayan Ferah Zeydan'ın son hali görenleri hayrete düşürdü.