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  4. 70 kilo veren Ferah Zeydan son haliyle görenleri şaşırttı!

70 kilo veren Ferah Zeydan son haliyle görenleri şaşırttı!

20.11.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğrayan şarkıcı Ferah Zeydan'ın son hali ağızları açık bıraktı.

Bir dönem yayınlanan X Factor yarışmasında sesi ile dikkat çeken Ferah Zeydan değişimi ile herkesi şaşırttı!

FERAH ZEYDAN SON HALİYLE GÜNDEMDE!

Zeydan inanılmaz değişimiyle ile ağızları açık bıraktı.
X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan 70 kilo vermiş bambaşka biri olmuştu.
Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğrayan Ferah Zeydan son olarak katıldığı 2. Sayfa programı ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.
Oldukça zayıflayan Ferah Zeydan'ın son hali görenleri hayrete düşürdü.
Geçmişte Sinan Akçıl ile söylediği şarkılarla beğeni toplayan ve yeni bir görünüme kavuşan Ferah Zeydan ilgi odağı oldu.
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