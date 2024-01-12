8 yıl önce kız kardeşi ve eniştesinin düğüne katıldı! İki kız kardeşin aynı adamla evliliği tepkilere neden oldu

MYNET-DIŞ HABERLER TikTok'tan paylaşılan bir görüntüde iki kardeşin farklı zaman dilimlerinde aynı adamla evlendikleri fotoğraf kareleri yer aldı. İlk olarak 2015 yılında ablanın düğünde çekilen fotoğraflar gösterilirken 8 yıl sonra küçük kardeşin ise aynı adamla evlendiği belirtildi.
TikTok'ta 10 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan görüntülerde kardeşlerden hiçbirinin boşanmadığı ve aynı adamla aynı anda evliliklerini sürdürdüğünün belirtilmesi tepkilere neden oldu.
Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kocamın kız kardeşimle evlenmesini asla kabul edemem bu çok iğrenç" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Öyle bir şey mümkün bile olamaz" yorumunu yaptı.
Tepkilerin ardından kız kardeş durumu açıklamak için bir paylaşımda bulundu. Ablasının 2022 yılında vefat ettiğini söyleyen kız kardeş, "Ablam ve eniştemin bir çocukları vardı. Ablam ölmeden önce oğlunu ve kocasını bana emanet etti. Eğer kız kardeşim hayatta olsaydı böyle bir şey mümkün olamazdı" dedi.