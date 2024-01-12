Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. 8 yıl önce kız kardeşi ve eniştesinin düğüne katıldı! İki kız kardeşin aynı adamla evliliği tepkilere neden oldu

    8 yıl önce kız kardeşi ve eniştesinin düğüne katıldı! İki kız kardeşin aynı adamla evliliği tepkilere neden oldu

    12.01.2024 15:04 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Malezya'da yaşayan iki kız kardeş aynı adamla evlenince ülke gündemine yerleşti. 8 yıl önce ablasının ve eniştesinin düğüne katılan genç kız yıllar sonra ise kendi düğününde aynı damatla evlendi. 21 yaşındaki genç kadın evlilik fikrinin ablasının kararı olduğunu söyleyerek kendisini savundu.

    MYNET-DIŞ HABERLER TikTok'tan paylaşılan bir görüntüde iki kardeşin farklı zaman dilimlerinde aynı adamla evlendikleri fotoğraf kareleri yer aldı. İlk olarak 2015 yılında ablanın düğünde çekilen fotoğraflar gösterilirken 8 yıl sonra küçük kardeşin ise aynı adamla evlendiği belirtildi.

    Kesfet

    TikTok'ta 10 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan görüntülerde kardeşlerden hiçbirinin boşanmadığı ve aynı adamla aynı anda evliliklerini sürdürdüğünün belirtilmesi tepkilere neden oldu.

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kocamın kız kardeşimle evlenmesini asla kabul edemem bu çok iğrenç" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Öyle bir şey mümkün bile olamaz" yorumunu yaptı.

    Tepkilerin ardından kız kardeş durumu açıklamak için bir paylaşımda bulundu. Ablasının 2022 yılında vefat ettiğini söyleyen kız kardeş, "Ablam ve eniştemin bir çocukları vardı. Ablam ölmeden önce oğlunu ve kocasını bana emanet etti. Eğer kız kardeşim hayatta olsaydı böyle bir şey mümkün olamazdı" dedi.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    tiktok çok eşlilik
    En Çok Okunan Trend Haberler
    MEB’den yeni karar! Okullarda yarıyıl tatili öncesi yeni dönem başlıyor!

    MEB’den yeni karar! Okullarda yarıyıl tatili öncesi yeni dönem başlıyor!

    Epstein'in '0' noktası: Her şey matematik dersleriyle başlamış

    Epstein'in '0' noktası: Her şey matematik dersleriyle başlamış

    Eniştesiydi kocası oldu! İki kız kardeş aynı erkekle evli...

    Eniştesiydi kocası oldu! İki kız kardeş aynı erkekle evli...

    İç çamaşırıyla çöküp poz verdi! "Tuvalet oturuşu"

    İç çamaşırıyla çöküp poz verdi! "Tuvalet oturuşu"

    Twerk videolarıyla ünlenmişti! Şeffaf tulumuyla vücut hatlarını belli etti

    Twerk videolarıyla ünlenmişti! Şeffaf tulumuyla vücut hatlarını belli etti

    Öğretmenliği bıraktı! Müstehcen fenomenliğe soyundu

    Öğretmenliği bıraktı! Müstehcen fenomenliğe soyundu

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Çok satanlarda zirvede! Columbia outdoor ayakkabı indirime girdi

    Çok satanlarda zirvede! Columbia outdoor ayakkabı indirime girdi

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

    A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.