8 yıl önce kız kardeşi ve eniştesinin düğüne katıldı! İki kız kardeşin aynı adamla evliliği tepkilere neden oldu

Tepkilerin ardından kız kardeş durumu açıklamak için bir paylaşımda bulundu. Ablasının 2022 yılında vefat ettiğini söyleyen kız kardeş, "Ablam ve eniştemin bir çocukları vardı. Ablam ölmeden önce oğlunu ve kocasını bana emanet etti. Eğer kız kardeşim hayatta olsaydı böyle bir şey mümkün olamazdı" dedi.