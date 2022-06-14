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  4. Acemi Cadı'nın Tuğçe'si Billur Yazgan adeta zamanı durdurdu! "İnsan hiç mi değişmez"

Acemi Cadı'nın Tuğçe'si Billur Yazgan adeta zamanı durdurdu! "İnsan hiç mi değişmez"

14.06.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2005 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Acemi Cadı' dizisinde Tuğçe karakterine hayat veren Billur Yazgan, aradan geçen 16 yıla rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmedi. Yazgan, evlendikten sonra setlerden uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih etse de sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

'Acemi Cadı', 'Papatyam', 'Yabancı Damat', 'Şöhret' gibi dizilerde rol alan 35 yaşındaki oyuncu Billur Yazgan, uzun zamandır setlerden uzak bir yaşam sürüyor. 2012 yılında evlendikten sonra setlere ara veren Billur Yazgan, çoğunlukla çocuğu ile vakit geçirmeyi tercih ediyor.
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Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen Yazgan, son paylaşımıyla adeta zamana meydan okuyor.
Aradan geçen 17 yıla rağmen hiç değişmeyen Billur Yazgan, takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.

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Yazgan'a gelen 'Abla sen dizideyken ben çocuktum. Şimdi ben yetişkin oldum, sen hâlâ aynısım. İnsan hiç mi değişmez.' yorumu dikkat çekti.
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BİLLUR YAZGAN KİMDİR?

1 Ekim 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Billur Yazgan, İstanbul Üniversitesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde eğitim almış ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun olmuştur.
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2006 yılında yayınlanan 'Acemi Cadı' adlı dizide canlandırdığı karakter sonrası tanınan Billur Yazgan, Star TV’de yayınlanan ‘Papatyam’ dizisinde aktivist ve deli dolu Özge karakterini canlandırdı. Dizide Metin Akpınar ve Nilgün Kasapbaşoğlu gibi ünlü isimlerle birlikte rol almıştır.
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Billur Yazgan, evlendikten sonra televizyon dünyası ile arasına mesafe koymuş ve uzun süredir hiçbir projede yer almamaktadır.

Ünlü çocuk oyuncuların değişimi

'Çitlenbik' rolüyle tanınan Küçüktepe, başarılı oyunculuk performansı sayesinde 1972 yılına kadar aynı rolle sinema filmlerinde boy gösterdi.

'Çitlenbik' rolüyle tanınan Küçüktepe, başarılı oyunculuk performansı sayesinde 1972 yılına kadar aynı rolle sinema filmlerinde boy gösterdi.

Yumurcak'ı kurtarırken öldürüldüğü sahne seyircinin gözlerini doldurmuş sokak çocuğu Çitlenbik'in vefakarlığı ise izleyicinin içini ısıtmıştı.

Yumurcak'ı kurtarırken öldürüldüğü sahne seyircinin gözlerini doldurmuş sokak çocuğu Çitlenbik'in vefakarlığı ise izleyicinin içini ısıtmıştı.

İhsan Küçüktepe'nin bir sonraki rolü ise 1975 yılında çekilen Aşk-ı Memnu isimli dizideki Beşir karakteri olacak

İhsan Küçüktepe'nin bir sonraki rolü ise 1975 yılında çekilen Aşk-ı Memnu isimli dizideki Beşir karakteri olacak

Aşk-ı Memnu'nun ilk Beşir'i İhsan Küçüktepe, daha sonra 1977 yılında İbo ile Güllüşah filminde sokak çocuğunu oynadı.

Aşk-ı Memnu'nun ilk Beşir'i İhsan Küçüktepe, daha sonra 1977 yılında İbo ile Güllüşah filminde sokak çocuğunu oynadı.

Kamera arkasını daha çok sevdiği söylenen Küçüktepe 2004 yılına kadar ekran önüne geçmedi.

Kamera arkasını daha çok sevdiği söylenen Küçüktepe 2004 yılına kadar ekran önüne geçmedi.
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