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  4. Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla mezun oldu! Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz birlikte poz verdi

Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla mezun oldu! Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz birlikte poz verdi

23.06.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın dört kızından biri olan Leyla Ilıcalı liseden mezun oldu. Acun Ilıcalı kızının mezuniyetinde çekilen pozları sosyal medyadan paylaştı. 2003–2016 yılları arasında evli olan Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz kızlarının mezuniyetinde birlikte poz vererek gündem oldu.

2003–2016 yılları arasında evli olan Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz çiftinin 18 yaşındaki kızları Leyla Ilıcalı için bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde 4 kızıyla birlikte poz vererek beğeni toplayan Ilıcalı kızı Leyla Ilıcalı'nın mezuniyetinden paylaşımlar yaptı.

Kendisinden 30 yaş küçük Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı'nın katıldığı mezuniyette Zeynep Yılmaz'ın yanı sıra abla Banu Ilıcalı ve Esat Yontunç da vardı.

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Ilıcalı, kızı ve eski eşiyle verdiği pozlarını 14 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Acun Ilıcalı paylaşımına şu notu düştü:

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Canım kızım ne çabuk büyüdün de mezuniyetini kutladık… Öğretim hayatının babanın başaramadığı başarılarla dolu olacağından şüphem yok :) Seni çok seviyorum.'

Acun Ilıcalı kızlarıyla pozunu paylaştı! O detay gözlerden kaçmadıAcun Ilıcalı kızlarıyla pozunu paylaştı! O detay gözlerden kaçmadı

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
başaramadığın bir basari söylermisin Acun. örnek yok :)
ne var sonuçta annesi babası foto çekinmek için evli mi olmak gerek
acunu sevmem ama iyi bir baba.

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