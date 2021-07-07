Acun Ilıcalı kişisel Instagram hesabından kızı Yasemin Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı. Bunun ardından Yasemin Ilıcalı'nın kim olduğu merak konusu oldu. Peki Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...
Yasemin Ilıcalı kimdir?
Yasemin Ilıcalı, Acun Ilıcalı'ın kızıdır. Yasemin Ilıcalı'nın annesinin adı Zeynep Yılmaz'dır. Acun Ilıcalı ile Zeynep Yılmaz 2003 yılında evlenmiş, 2016 yılında ise boşanmıştır.
Yasemin Ilıcalı'nın Leyla Ilıcalı adında kız kardeşi vardır. 2007 doğumlu Yasemin Ilıcalı 14 yaşındadır.
ZEYNEP YILMAZ KİMDİR?
1976 doğumlu Zeynep Yılmaz 45 yaşındadır. Acun Ilıcalı ile 17 yaşındayken tanışmıştır. 10 senelik beraberliğin ardından Ilıcalı ile Yılmaz 2003'te nikah masasına oturmuştur.
Yılmaz 1999-2000 yıllarında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. Üç yıl boyunca Cine5'te film satın alımı görevini yürütmüştür.
Ardından çocukluk hayali olan mimarlık mesleğine yönelmiştir ve kendi şirketini kurmuştur. Zeynep Yılmaz'ın Yasemin ve Leyla Ilıcalı adında iki kızı vardır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum