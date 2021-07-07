Acun Ilıcalı kişisel Instagram hesabından kızı Yasemin Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı. Bunun ardından Yasemin Ilıcalı'nın kim olduğu merak konusu oldu. Peki Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...