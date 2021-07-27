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  4. Afrika’nın gizemli kabileleri! Fotoğrafçı Omar Reda’nın gözünden Kenya kabile yaşamı görenleri büyüledi

Afrika’nın gizemli kabileleri! Fotoğrafçı Omar Reda’nın gözünden Kenya kabile yaşamı görenleri büyüledi

27.07.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde milyarlarca insan yaşamını sürdürüyor. Teknolojinin gelişmesiyle beraber aslında uzaklar yakın olmaya başladı. Ancak hala gizemini koruyan ve medeniyetten uzak yaşayan birçok kabile bulunuyor. Gezgin ve fotoğrafçı Omar Renda sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımlarla Afrika’da yaşayan kabilelerin hayatlarını sundu.

Dünyanın birçok farklı noktasından insanlar içinde doğup büyüdükleri kültüre uygun bir şekilde yaşıyorlar. Her coğrafyanın kültürünün kendisine özgü olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak özellikle Asya ve Afrika kültürleri son derece ilginç ve bilinmezlerle doludur. Benzersiz bir Kenya kabilesinin fotoğraflarını çeken Omar Reda’nın gözünden çarpıcı kareleri sizler için derledik.

KENDİLERİNE ÖZGÜ HAYATLARI MERAK UYANDIRIYOR

Asya ve Afrika kıtaları çoğu zaman kültür turizmin beşiği olarak görülen yerlerdir. Doğal güzellikleri, ekolojik çeşitliliği ve neredeyse dünyadan izole bir yaşam süren kabileleriyle Afrika bir hayli dikkat çekiyor.

KİKUYU

KİKUYU
Günümüzde Kenya nüfusunun %22’sini oluşturan Kikuyular, Nijer-Kongo dillerinden Bantu dilini konuşurlar. Genellikle, seyrek kulübelerden oluşan köylerde çiftcilikle geçinirler. Ataerkillerdir; çokeşlilik uygular, eşleri için başlık parası öderler. Kendi aralarında ise geleneksel şarkılarını söyleyerek anlaşırlar.
Geçmişleri boyunca önce komşuları Masailerle, sonra İngiliz sömürgecileriyle sık sık çarpışan Kikuyular, 1900'lerden başlayarak büyük kentlerde işçilik yapip, geleneklerini bir ölçüde yitirmişler, ama 1952-1956 arasında Jomo Kenyatta önderliğinde Mau Mau Hareketini kurup, geleneklerini canlandırmaya girişmişler ve sömürgecilere şiddet eylemleri uygulayarak, bağımsızlık mücadelesinde başlıca rol oynamışlardır.

MASAİ

MASAİ
Kenya'nın Başkenti Nairobi'ye yaklaşık 390 kilometre uzaklıktaki Masai Mara'da yaşayan kabile, aslan leopar ve çita gibi vahşi hayvanların bulunduğu uçsuz bucaksız düzlüklerde hayat sürüyor. Küçük dal parçaları ve sığır dışkılarıyla yapılan tek gözlü kulübelerde yaşayan Masailer, dini törenlerde büyük ve küçükbaş hayvanların kanını içiyor.
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Anahtar Kelimeler:
Kenya
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