Afrika’nın gizemli kabileleri! Fotoğrafçı Omar Reda’nın gözünden Kenya kabile yaşamı görenleri büyüledi

Dünyanın birçok farklı noktasından insanlar içinde doğup büyüdükleri kültüre uygun bir şekilde yaşıyorlar. Her coğrafyanın kültürünün kendisine özgü olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak özellikle Asya ve Afrika kültürleri son derece ilginç ve bilinmezlerle doludur. Benzersiz bir Kenya kabilesinin fotoğraflarını çeken Omar Reda’nın gözünden çarpıcı kareleri sizler için derledik.

KENDİLERİNE ÖZGÜ HAYATLARI MERAK UYANDIRIYOR

Asya ve Afrika kıtaları çoğu zaman kültür turizmin beşiği olarak görülen yerlerdir. Doğal güzellikleri, ekolojik çeşitliliği ve neredeyse dünyadan izole bir yaşam süren kabileleriyle Afrika bir hayli dikkat çekiyor.

KİKUYU Günümüzde Kenya nüfusunun %22’sini oluşturan Kikuyular, Nijer-Kongo dillerinden Bantu dilini konuşurlar. Genellikle, seyrek kulübelerden oluşan köylerde çiftcilikle geçinirler. Ataerkillerdir; çokeşlilik uygular, eşleri için başlık parası öderler. Kendi aralarında ise geleneksel şarkılarını söyleyerek anlaşırlar.

Geçmişleri boyunca önce komşuları Masailerle, sonra İngiliz sömürgecileriyle sık sık çarpışan Kikuyular, 1900'lerden başlayarak büyük kentlerde işçilik yapip, geleneklerini bir ölçüde yitirmişler, ama 1952-1956 arasında Jomo Kenyatta önderliğinde Mau Mau Hareketini kurup, geleneklerini canlandırmaya girişmişler ve sömürgecilere şiddet eylemleri uygulayarak, bağımsızlık mücadelesinde başlıca rol oynamışlardır.