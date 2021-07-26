AirPods 3 için çıkış tarihi: AirPods 3 ne zaman çıkacak?

Edinilen bilgilere göre AirPods 3 ve Apple Music HiFi adlı yeni özelliği önümüzdeki hafta tanıtıma çıkaracak. Apple Music HiFi, Spotify Music HiFi ile rekabete girerken, AirPods 3’ün yeni özellikleri ve fiyatı da merak konusu oldu. HDD raporunda AirPods 3’ün, AirPods Pro’nun biraz daha değiştirilmiş haline benzeyeceği ifade edildi.

AirPods 3 ne zaman çıkacak?

HDD tarafından paylaşılan raporda, Apple AirPods 3’ün ne zaman piyasaya çıkacağı net bir şekilde belirtilmiyor. Ancak cihazın önümüzdeki haftalarda yakın bir tarihte çıkacağı ifade edildi.

Bunun haricinde rapor, yeni nesil kulaklıkların Airpods Pro tasarımına ufak değişiklikler ile benzeyeceğini söylüyor.

Sızdırılan bazı görüntüler, yeni nesil modellerin mevcut AirPods’lara kıyasla daha küçük bir gövdeye sahip olacağını gösteriyor.

Apple AirPods 3, her ne kadar serinin üçüncü ve en son modeli olacak olsa da aktif gürültü engelleme gibi yenilikçi teknolojiler, Pro serisine özel kalacak ve bu cihazda bulunmayacak.