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Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yıldızı Barış Arduç’un oyunculuktan önceki mesleği "yok artık" dedirtti

01.12.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlere Alparslan Büyük Selçuklu ve Kulüp gibi çok konuşulan iki diziyle damga vuran Barış Arduç’un oyuncu olmadan önceki mesleğini duyanlar şaştı kaldı.

Kiralık Aşk, Kuzgun, Alparslan Büyük Selçuklu ve Kulüp dizilerinin sevilen başrol oyuncusu Barış Arduç’un oyuncu olmadan önceki mesleğini öğrenenler çok şaşırdı.

Ünlüler dünyasında birçok isim, aslında kendi mesleğini yapmıyor. Aldıkları eğitimler bambaşka olsa da bazıları her şeyi geride bırakıp sahnede olma hayalinin peşinden gidiyor. Ekranların başarılı simalarından Barış Arduç da o isimler arasında.

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Yakışıklı oyuncu şimdilerde TRT1 ekranlarındaki Alparslan: Büyük Selçuklu dizisindeki rolüyle, kariyerinde başarılı bir yol çizmeye devam ediyor. Ancak Arduç'un asıl mesleğini duyanlar, kulaklarına inanamıyor.

BARIŞ ARDUÇ'UN ESKİ MESLEĞİ...

Barış Arduç ünlü olmadan önce 8 yıl boyunca Şile’de cankurtaranlık yaptığını söylüyor.

GQ dergisine konuşan Arduç, "Kurtardığım kişinin sayısı binden fazla" diyerek unutamadığı anısını şöyle anlattı:

"Bir hala-yeğen vardı. Onlara yetişemedim, boğuldular. Çok kötü olmuştum, rüyalarıma giriyorlardı. İki yıldır baş etmeyi öğrendim."

ÜNLÜLERİN GERÇEK MESLEKLERİ

Şener Şen, Muş'ta sınıf öğretmenliği yapmıştı.
Hakkı Bulut, Adana Öğretmen Okulu'nu bitirdikten sonra Anadolu'nun çeşitli köşelerinde öğretmenlik yaptı.
Alexander Graham Bell, telefonu bulmadan önce Sağırlar Okulu'nda öğretmenlik yapıyordu.
Fatih Eğitim Fakültesi'nin 3 yıllık eğitim verdiği dönemlerde Türkçe Öğretmenliği bölümü mezunu olan Güneş, hem futbol hayatını sürdürdü hem de öğretmenlik yaptı.
Barack Obama, Şikago Üniversitesi'nde okutmanlık yapmıştı.
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Barış Arduç
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