Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! 1 Mayıs'a damga vurdu

İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle şehrin birçok noktasında geniş güvenlik önlemleri alındı. 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları için Saraçhane'nin kutlama alanı olarak belirlenmesi üzerine, Saraçhane'de bulunan tarihi Bozdoğan Su Kemeri'ne TOMA ve çok sayıda polis yerleştirildi. O görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde, Bozdoğan Kemeri'nin her bir kapısına birer TOMA yerleştirildiği görüldü. Kemerin önüne ise yüzlerce kalkanlı polis yerleştirildi. Kemerin tepesinde de özel harekat polisleri dikkat çekti. Sosyal medyada da bu görüntü tepki çekti.

'SURİYE VE İRAN SINIRINA KOYSAYDINIZ...'

Gazeteci İsmail Saymaz, "Bu kadar polis ve askeri Suriye ve İran sınırına koysaydınız, değil kaçak göçmen, kaçak kuş bile içeri giremezdi" ifadelerini kullandı.

'1 MAYIS KEMERİ'

Gazeteci Şeref Oğuz da görüntüyü '1 Mayıs kemeri' başlığıyla paylaşıp, "Tarihi Bozdoğan Kemeri; 1 MAYIS yasağıyla bu görüntüye dönüştü" dedi.

'SINIRLARI BÖYLE KORUSAYDINIZ...'

Avukat ve yorumcu Uğur Payraz ise, "Kimden, neden korkuyorsunuz? Bütün dünya neşeyle, coşkuyla kutlarken insanlara bayramı neden zehir ediyorsunuz?" paylaşımında bulundu. Poyraz bir diğer paylaşımında ise, "Sınırları böyle korusaydınız ülkemiz mülteciler tarafından işgal edilmezdi" dedi.

'DARISI SINIRLARIMIZIN BAŞINA'

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal da görüntüyü paylaşıp, "Darısı sınırlarımızın başına! Tüm emekçilerimizin bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.









