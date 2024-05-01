Akşener görevi Dervişoğlu'na teslim ederken kahkahalar eksik olmadı: İYİ Parti'de yeni dönem resmen başladı

Meral Akşener dönemi sona erdi, Müsavat Dervişoğlu genel başkanlık görevine resmen başladı. Olağanüstü kurultayda rakiplerini geride bırakarak seçilen Dervişoğlu, görevi Akşener'den teslim aldı.

TÖRENE DAMGASINI VURAN SESSİZLİK

İYİ Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen törende Akşener ile Dervişoğlu karşılıklı oturarak çay içip sohbet etti. Bu esnada bir süre sessizlik hakim oldu. Dervişoğlu "Çok sessiz oldu" deyince gülüşmeler beraberinde geldi.

"GÜLDÜRÜNCEYE KADAR CANIM ÇIKTI"

Meral Akşener de Dervişoğlu'na yanıt olarak "Valla Enver başkan şahit, arkadaşları güldürünceye kadar canım çıktı" renkli anları devam ettirdi.

DERVİŞOĞLU'NDAN AKŞENER İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Ardından kısa bir konuşma yapan Dervişoğlu "Bu yolculuğun her adımında sayın genel başkanımızın fedakarlıkları var. Ben Türk milletinin huzurunda kendisine ülkemize kattıkları ve partimizi kurması nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. Ben burada aslında bir bayrak hedef alıyorum, o bayrağı da daha ileri taşımanın sözünü veriyorum" dedi.

AKŞENER: BUNDAN SONRAKİ FASILDA İKTİDARIN YOLU AÇILACAK

Meral Akşener de açıklama yaparak "Biz partimizi kurarken 'ben' değil 'biz' olduk. Çok ilginç bir kurultay oldu. Herkesin herkese hakaret ettiği kongreleri biliyor Türkiye ama biz bir ilki başardık. Bundan sonraki fasılda iktidarın yolu açılacak. Evet ben bir sandalye değil, hepimizin ortak birikimini de devrediyorum. Bu değişim umuyorum gençlerimize de örnek olacak. Ben çok mutluyum." mesajlarını verdi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





