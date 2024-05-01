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Canlı yayında "Basını süpürün" gerginliği: Polisin talimatı Deniz Zeyrek'i küplere bindirdi! "Sen kimi süpürüyorsun?"

01.05.2024 12:42
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1 Mayıs kutlamaları için tüm gözlerin çevrildiği Taksim'e yürümek isteyen gruba müdahale ederken polisin "Basını süpürün" talimatı canlı yayında tansiyonu yükseltti. Gazeteci Deniz Zeyrek talimatı duyunca ateş püskürdü, "O gariban polis memurlarına o talimatı kim veriyor? Toz muyuz biz! Sen kimi süpürüyorsun" dedi.

Canlı yayında "Basını süpürün" gerginliği: Polisin talimatı Deniz Zeyrek'i küplere bindirdi! "Sen kimi süpürüyorsun?"

İşçi ve Emekçi Bayramı'nı Taksim Meydanı'nda kutlamak isteyen gruba bu yıl da izin verilmedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve sendikalar Saraçhane'den Taksim'e yola çıkarken basın mensupları da gelişmeleri aktarmak üzere kalabalık grubu takip etti.

ISTANBUL--SARACHANEDEN-TAKSIME-YURUMEK-I_47657

CANLI YAYINDA KÜPLERE BİNDİ

Grup Bozdoğan Kemeri önünde polis barikatıyla karşılaştı. Polisin "Basını süpürün" talimatı Sözcü TV canlı yayında gerginlik yarattı. Gazeteci Deniz Zeyrek "Biz toz muyuz! Sen kimi süpürüyorsun" deyip talimata veryansın etti.

"HADDİNİ BİLSİN O ADAM"

Söz konusu ifadeyle ilgili sert konuşan Deniz Zeyrek tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Bu aşağılık bir ifade. 'Gazetecileri süpürün' emrini kim verdiyse aşağılık, ahmakça bir iş yapmış. 'Gazeteciyi süpürün' ne demek ya! Haddini bilsin o adam. Ondan sonra geliyorlar, '3600 hakkımızı savunun, ekranda dile getirin.' Süpürürken düşünecektin!

"SENİN HAKKINI HUKUNU BİZ SAVUNUYORUZ"

Daha önce de Çağlayan Adliyesi'nde aynı ifadeyi duydum. Çevik kuvvetin terminolojisinde 'Gazeteciyi süpürün' diye bir ifade var. Yazıklar olsun size, utanın! İşini yapıyor ama bu ifadeyle yapmak zorunda değil. Sen kimi süpürüyorsun?! 12 saat en zor koşullarda çalışıyorsun, senin hakkını hukukunu biz savunuyoruz. O gariban polis memurlarına o talimatı kim veriyor? Toz muyuz biz! Yazıklar olsun size."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Deniz Zeyrek 1 Mayıs İşçi Bayramı
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