Dikkat çeken 'morarma' detayı! Cem Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı

Bir dönem Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Münevver Karabulut cinayetinin yankıları sürüyor. Karabulut'u vahşice öldüren ve cezaevinde öldüğü açıklanan Cem Garipoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı. İşte detaylar...

Cem Garipoğlu'nun öldüğüne inanmayanlar uzun süredir vardı. Karabulut ailesi Garipoğlu'nun mezarının açılıp (fethi kabir) tartışmaların son bulmasını istemişti. Fakat talep savcılık ve Adalet Bakanlığı tarafından reddedilmişti. Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu da sonrasında mezarın açılması ve tartışmaların sona ermesi yönünde savcılıktan talepte bulunmuştu.

Soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere ait fotoğrafları ve video kayıtlarının hazırlanıp savcılığa gönderilmesini istedi ve dosyaya bilirkişi atadı.

Bilirkişi, 12 Kasım 2014 tarihinde yapılan otopsi işlemine ait video kayıtları ve fotoğraflarını 10 yıl sonra inceledi. Bilirkişi, inceleme sonucunda fotoğraf ve videoların dökümünü yaparak, raporunu hazırlayıp soruşturma dosyasına sundu.

Son olarak Sabah'tan Mustafa Sait Özkan, Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, Garipoğlu'nun sağ ve sol el parmaklarındaki morarmalar dikkat çekti.

Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Garipoğlu'nun mezarında fethi kabir işlemi yapılması taleplerini tekrar gündeme getirdi. Yürütülen soruşturmanın sonucunda mezardaki bedenin Garipoğlu'na ait olmadığının anlaşılması halinde, aralarında otopsi işlemlerini gerçekleştiren, cinayet soruşturmasını yürüten kolluk görevlileri, ve yargılama aşamasında yer alan yargı görevlileriyle ilgili kamu davası açılması talebinde bulunuldu.

Cem Garipoğlu'nun ölüp ölmediği uzun süredir tartışma konusu olmuşken şimdi ise gözler Savcılığa çevrildi. Savcılık mezarın açılıp açılmaması konusunda karar verecek.

Öte yandan Savcılığa gönderilen dilekçede cinayetten hemen sonra yürütülen soruşturmada yaşanan eksiklikler tek tek sıralandı. Münevver Karabulut'un ailesinin cinayet sonrası yürütülen soruşturmada aksaklıklar yaşandığını iddia etti. İşte o aksaklıklar; Münevver Karabulut'un otopsisi incelemesinin ilk aşamasında hiçbir tıp eğitimi almamış olan bir teknisyen tarafından gerçekleştirildi. Aynı eldivenle 11 adet otopsi işlemi yapıldı.Otopsiyi yapan teknisyenin eldiveninden Karabulut'un iç çamaşırına aynı anda otopsisi yapılan bir başka cesede ait sperm örneği bulaştı. Cinayet mahallinde bulunan 700 bin dolar tutarında para, emniyet görevlileri tarafından tutanağa aktarılmadı ve kaybedildi. Kameralar kırık olmamasına karşın 'kırıktır' şeklinde tutanak tutuldu.





