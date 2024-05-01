HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dikkat çeken 'morarma' detayı! Cem Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı

Dikkat çeken 'morarma' detayı! Cem Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
01.05.2024 12:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşandığı dönem tüm Türkiye'nin kanını donduran ve uzun süre gündemden düşmeyen Münevver Karabulut cinayetinin yankıları, yaşanan yeni gelişmelerle sürüyor. Karabulut'u vahşice öldüren ve cezaevinde intihar ettiği açıklanan Cem Garipoğlu'nun, ölüp ölmediği uzun süredir tartışma konusuydu. Garipoğlu davasında yaşanan gelişmeye göre Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı. Garipoğlu'nun sağ ve sol el parmaklarındaki morarmalar dikkat çekti.

Dikkat çeken 'morarma' detayı! Cem Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı

Bir dönem Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Münevver Karabulut cinayetinin yankıları sürüyor. Karabulut'u vahşice öldüren ve cezaevinde öldüğü açıklanan Cem Garipoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı. İşte detaylar...

77252_a040300c

Cem Garipoğlu'nun öldüğüne inanmayanlar uzun süredir vardı. Karabulut ailesi Garipoğlu'nun mezarının açılıp (fethi kabir) tartışmaların son bulmasını istemişti. Fakat talep savcılık ve Adalet Bakanlığı tarafından reddedilmişti. Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu da sonrasında mezarın açılması ve tartışmaların sona ermesi yönünde savcılıktan talepte bulunmuştu.

Ekran görüntüsü 2024-05-01 124142

Soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere ait fotoğrafları ve video kayıtlarının hazırlanıp savcılığa gönderilmesini istedi ve dosyaya bilirkişi atadı.

thumbs_b_c_c788cfce0f41a01ccf707835a43a7e67

Bilirkişi, 12 Kasım 2014 tarihinde yapılan otopsi işlemine ait video kayıtları ve fotoğraflarını 10 yıl sonra inceledi. Bilirkişi, inceleme sonucunda fotoğraf ve videoların dökümünü yaparak, raporunu hazırlayıp soruşturma dosyasına sundu.

Son olarak Sabah'tan Mustafa Sait Özkan, Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, Garipoğlu'nun sağ ve sol el parmaklarındaki morarmalar dikkat çekti.

c1

Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Garipoğlu'nun mezarında fethi kabir işlemi yapılması taleplerini tekrar gündeme getirdi. Yürütülen soruşturmanın sonucunda mezardaki bedenin Garipoğlu'na ait olmadığının anlaşılması halinde, aralarında otopsi işlemlerini gerçekleştiren, cinayet soruşturmasını yürüten kolluk görevlileri, ve yargılama aşamasında yer alan yargı görevlileriyle ilgili kamu davası açılması talebinde bulunuldu.

el

Cem Garipoğlu'nun ölüp ölmediği uzun süredir tartışma konusu olmuşken şimdi ise gözler Savcılığa çevrildi. Savcılık mezarın açılıp açılmaması konusunda karar verecek.

Öte yandan Savcılığa gönderilen dilekçede cinayetten hemen sonra yürütülen soruşturmada yaşanan eksiklikler tek tek sıralandı. Münevver Karabulut'un ailesinin cinayet sonrası yürütülen soruşturmada aksaklıklar yaşandığını iddia etti. İşte o aksaklıklar; Münevver Karabulut'un otopsisi incelemesinin ilk aşamasında hiçbir tıp eğitimi almamış olan bir teknisyen tarafından gerçekleştirildi. Aynı eldivenle 11 adet otopsi işlemi yapıldı.Otopsiyi yapan teknisyenin eldiveninden Karabulut'un iç çamaşırına aynı anda otopsisi yapılan bir başka cesede ait sperm örneği bulaştı. Cinayet mahallinde bulunan 700 bin dolar tutarında para, emniyet görevlileri tarafından tutanağa aktarılmadı ve kaybedildi. Kameralar kırık olmamasına karşın 'kırıktır' şeklinde tutanak tutuldu.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mayıs'ı böyle kutladıCumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mayıs'ı böyle kutladı
1 Mayıs'ı canlı yayında takip ederken duyduğu talimat çileden çıkarttı1 Mayıs'ı canlı yayında takip ederken duyduğu talimat çileden çıkarttı
Erkan Baş, polislerle tartıştı: Bana bağırma! Erkan Baş, polislerle tartıştı: Bana bağırma!
Anahtar Kelimeler:
Münevver Karabulut Cem Garipoğlu
En Çok Okunan Haberler
Trafik sigortasında yeni uygulama: Bugün devreye alındı

Trafik sigortasında yeni uygulama: Bugün devreye alındı

Kuyumculardan ‘altın’ isyanı!

Kuyumculardan ‘altın’ isyanı!

Yeniden Refah'ı geride bırakıp ankete damgasını vurdu

Yeniden Refah'ı geride bırakıp ankete damgasını vurdu

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! 1 Mayıs'a damga vurdu

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! 1 Mayıs'a damga vurdu

1 Mayıs gözaltılarla başladı! Taksim gerilimi...

1 Mayıs gözaltılarla başladı! Taksim gerilimi...

Sosyal medyada gündem oldu! İstanbul'da 70 milyon TL'lik daire

Sosyal medyada gündem oldu! İstanbul'da 70 milyon TL'lik daire

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.