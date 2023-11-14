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    4. Altı haftada 300 bin TL kazandı! Fenomen ismin fotoğraflarının arkasındaki gerçek bambaşka çıktı... "Gerçek bile değilmiş"

    Altı haftada 300 bin TL kazandı! Fenomen ismin fotoğraflarının arkasındaki gerçek bambaşka çıktı... "Gerçek bile değilmiş"

    14.11.2023 11:47 | Son Güncelleme:
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    Müstehcen model Emily Pellegrini müstehcen içerik satarak sadece son altı haftada 10 bin dolar (yaklaşık 300 bin TL) kazandı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Pellegrini'nin güzelliğine hayran kalırken fotoğraflarının arkasındaki gerçek bambaşka çıktı. Fenomenin yapay zeka kullanılarak yaratıldığı dile getirildi.

    Emily Pellegrini, Instagram'da 80.000'den fazla takipçiye ulaştı ve son zamanlarda OnlyFans'a benzer bir abonelik platformu olan Fanvue'da büyük bir mali başarı elde etti. Geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Pellegrini, son altı aylık dönemde 10 bin dolar (yaklaşık 300 bin TL) kazandı.

    YAPAY ZEKA TARAFINDAN ÜRETİLDİ

    789900

    Sosyal medyada yapay zeka tarafından üretilen karakterler özellikle son dönemde popülerliğini arttırmayı başardı. Emily Pellegrini yapay zeka tarafından üretilen bir karakter olarak Fanvue'da fenomen olmayı başardı.

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    sosyal medya yapay zeka fenomen
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