Altı haftada 300 bin TL kazandı! Fenomen ismin fotoğraflarının arkasındaki gerçek bambaşka çıktı... "Gerçek bile değilmiş"

Emily Pellegrini, Instagram'da 80.000'den fazla takipçiye ulaştı ve son zamanlarda OnlyFans'a benzer bir abonelik platformu olan Fanvue'da büyük bir mali başarı elde etti. Geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Pellegrini, son altı aylık dönemde 10 bin dolar (yaklaşık 300 bin TL) kazandı.

YAPAY ZEKA TARAFINDAN ÜRETİLDİ

Sosyal medyada yapay zeka tarafından üretilen karakterler özellikle son dönemde popülerliğini arttırmayı başardı. Emily Pellegrini yapay zeka tarafından üretilen bir karakter olarak Fanvue'da fenomen olmayı başardı.



