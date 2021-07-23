Amazon Prime Battlefield 1 nasıl alınır? Tamamen ücretsiz oldu! Amazon Prime Battlefield 1 nasıl indirilir?

Battlefield oyun serisindeki Battlefield 1 oyunu tamamen ücretsiz hale geldi. Amazon Prime kullanan üyeler için ücretsiz olan oyunun nasıl indirileceği merak konusu oldu. Peki Amazon Prime Battlefield 1 nasıl alınır?
Amazon Prime Battlefield 1 nasıl alınır?
Oyunseverlerin ilgiyle takip ettiği oyunlardan olan Battlefield 1'den oyuncuları sevindiren bir haber geldi.
Battlefield 1 ücretsiz oldu
Battlefield 1 oyunu Amazon Prime kullanan üyeler için ücretsiz hale geldi. Gelişme sonrası "Battlefield 1 nasıl alınır?" "Battlefield 1 nasıl indirilir?" soruları da merak konusu oldu.
Battlefield 5 de ücretsiz olacak!
Sevilen oyunun ücretsiz olması sonrası 2 Ağustos tarihinden itibaren Battlefield 5 oyunu da Amazon Prime kullanıcıları için ücretsiz olacak.
Battlefield 1 nasıl indirilir?
Battlefield 1 oyununa sahip olmak istiyorsanız öncelikle Amazon Prime üyesi olmanız gerekiyor. Amazon Prime ilk ay ücretsiz olmakta, diğer aylarda ise 7,90 TL şeklinde ücretlendiriliyor.
Prime üyeliğinizi oluşturup aldıktan sonra oyunu EA hesabınızla bağlayarak satın alabilirsiniz.
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