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Amazon Prime Battlefield 1 nasıl alınır? Tamamen ücretsiz oldu! Amazon Prime Battlefield 1 nasıl indirilir?

23.07.2021 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyunseverlerin ilgiyle takip ettiği oyun serilerinden biri olan Battlefield serisindeki Battlefield 1 oyunu tamamen ücretsiz oldu. Sevilen oyun, Amazon Prime kullanan üyeler için ücretsiz hale geldi. Peki tamamen ücretsiz olan Amazon Prime Battlefield 1 nasıl alınır? Amazon Prime Battlefield 1 nasıl indirilir? İşte ayrıntılar...

Battlefield oyun serisindeki Battlefield 1 oyunu tamamen ücretsiz hale geldi. Amazon Prime kullanan üyeler için ücretsiz olan oyunun nasıl indirileceği merak konusu oldu. Peki Amazon Prime Battlefield 1 nasıl alınır?

Amazon Prime Battlefield 1 nasıl alınır?

Oyunseverlerin ilgiyle takip ettiği oyunlardan olan Battlefield 1'den oyuncuları sevindiren bir haber geldi.

Battlefield 1 ücretsiz oldu

Battlefield 1 ücretsiz oldu
Battlefield 1 oyunu Amazon Prime kullanan üyeler için ücretsiz hale geldi. Gelişme sonrası "Battlefield 1 nasıl alınır?" "Battlefield 1 nasıl indirilir?" soruları da merak konusu oldu.

Battlefield 5 de ücretsiz olacak!

Battlefield 5 de ücretsiz olacak!
Sevilen oyunun ücretsiz olması sonrası 2 Ağustos tarihinden itibaren Battlefield 5 oyunu da Amazon Prime kullanıcıları için ücretsiz olacak.

Battlefield 1 nasıl indirilir?

Battlefield 1 nasıl indirilir?
Battlefield 1 oyununa sahip olmak istiyorsanız öncelikle Amazon Prime üyesi olmanız gerekiyor. Amazon Prime ilk ay ücretsiz olmakta, diğer aylarda ise 7,90 TL şeklinde ücretlendiriliyor.
Prime üyeliğinizi oluşturup aldıktan sonra oyunu EA hesabınızla bağlayarak satın alabilirsiniz.
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