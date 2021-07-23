Amazon Prime Battlefield 1 nasıl alınır? Tamamen ücretsiz oldu! Amazon Prime Battlefield 1 nasıl indirilir?

Battlefield oyun serisindeki Battlefield 1 oyunu tamamen ücretsiz hale geldi. Amazon Prime kullanan üyeler için ücretsiz olan oyunun nasıl indirileceği merak konusu oldu. Peki Amazon Prime Battlefield 1 nasıl alınır?

Amazon Prime Battlefield 1 nasıl alınır?

Oyunseverlerin ilgiyle takip ettiği oyunlardan olan Battlefield 1'den oyuncuları sevindiren bir haber geldi.

Battlefield 1 ücretsiz oldu Battlefield 1 oyunu Amazon Prime kullanan üyeler için ücretsiz hale geldi. Gelişme sonrası "Battlefield 1 nasıl alınır?" "Battlefield 1 nasıl indirilir?" soruları da merak konusu oldu.

Battlefield 5 de ücretsiz olacak! Sevilen oyunun ücretsiz olması sonrası 2 Ağustos tarihinden itibaren Battlefield 5 oyunu da Amazon Prime kullanıcıları için ücretsiz olacak.

Battlefield 1 nasıl indirilir? Battlefield 1 oyununa sahip olmak istiyorsanız öncelikle Amazon Prime üyesi olmanız gerekiyor. Amazon Prime ilk ay ücretsiz olmakta, diğer aylarda ise 7,90 TL şeklinde ücretlendiriliyor.