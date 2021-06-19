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Anadolu Otoyolu'nda art arda kazalar!

19.06.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde, kamyonun devrilmesinin ardından farklı noktalarda meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde ilerleyen sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kereste yüklü kamyon, Sapanca Kırkpınar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Uzun araç kuyruğu oluştu

Devrilmenin etkisiyle otoyolun aynı bölgesinde bir otobüs, bir kamyon, 2 TIR ve 8 otomobilin karıştığı kazalar meydana geldi.
Kazalarda yaralanan 3 kişi, haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Trafik ve Karayolları ekipleri, kazalara karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.
Kazalar nedeniyle tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kazayı anlatan Gökhan Akçabozan, “Bu bölgede ikamet ediyorum. 16.48 sıralarında bir fren sesi geldi ve daha sonrasında ise kazalar peş peşe geldi. 3 tane yaralı olduğunun bilgisini aldık. 13 araç farklı yerlerde kazaya karıştı. Şu anda İstanbul istikametinde trafiğin normale dönmesi için çalışmalar sürüyor” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya

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