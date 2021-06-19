Anadolu Otoyolu'nda art arda kazalar!

Devrilmenin etkisiyle otoyolun aynı bölgesinde bir otobüs, bir kamyon, 2 TIR ve 8 otomobilin karıştığı kazalar meydana geldi.

Trafik ve Karayolları ekipleri, kazalara karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.

Kazayı anlatan Gökhan Akçabozan, “Bu bölgede ikamet ediyorum. 16.48 sıralarında bir fren sesi geldi ve daha sonrasında ise kazalar peş peşe geldi. 3 tane yaralı olduğunun bilgisini aldık. 13 araç farklı yerlerde kazaya karıştı. Şu anda İstanbul istikametinde trafiğin normale dönmesi için çalışmalar sürüyor” dedi.