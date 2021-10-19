Angelina Jolie Eternals galasına çocuklarıyla katıldı

Angelina Jolie, elbisesinin şıklığı ve çene aksesuarıyla beğeni toplarken, kızı Zahara'nın kıyafetinde önemli bir ayrıntı göze çarptı.

Jolie, galaya Balmain imzalı bir elbiseyle katılmayı seçti. Tiffany & Co. ve Beladora marka akseuarlarıyla da göz dolduran Jolie’nin çenesindeki aksesuar, en dikkat çekeniydi.