Angelina Jolie Eternals galasına çocuklarıyla katıldı

Angelina Jolie, elbisesinin şıklığı ve çene aksesuarıyla beğeni toplarken, kızı Zahara'nın kıyafetinde önemli bir ayrıntı göze çarptı.
ÇOCUKLARIYLA GALAYA KATILDI
Hollywood’un ünlü yıldızı Angelina Jolie, başrolde yer aldığı Eternals filminin galasına ailece katıldı.
46 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, Hollywood’daki Dolby Tiyatrosu’nda gerçekleşen prömiyere, beş çocuğuyla birlikte gitti.
46 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, Hollywood’daki Dolby Tiyatrosu’nda gerçekleşen prömiyere, beş çocuğuyla birlikte gitti.
Jolie, galaya Balmain imzalı bir elbiseyle katılmayı seçti. Tiffany & Co. ve Beladora marka akseuarlarıyla da göz dolduran Jolie’nin çenesindeki aksesuar, en dikkat çekeniydi.
Zahara, gala için annesinin gardırobundan bir kıyafet seçmişti. Jolie’nin 2014 yılı Oscar töreninde giydiği Elise Saab imzalı kıyafet, bu kez Zahara’nın üstündeydi.
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