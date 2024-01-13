Annesinin cinayetini sosyal medya canlı yayınında paylaştı! Cinayeti işlediği bıçakla poz verdi... Yetmedi o anları da gösterdi

Polis olay yerine baskın düzenlerken, "Olayın ilk çağrıları hem olay yerindeki tanıklardan hem de Facebook Live videosunu izleyenlerden geldi. Balkonda, elinde bıçakla, bıçaklanmış bir kadın kurbanın yanında dururken ve elbiseleri kana bulanmış halde bulundu" ifadelerini kullandı.