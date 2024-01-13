Annesinin cinayetini sosyal medya canlı yayınında paylaştı! Cinayeti işlediği bıçakla poz verdi... Yetmedi o anları da gösterdi

MYNET-DIŞ HABERLER Kaliforniya'da yaşayan 28 yaşındaki Tonantzyn Oris Beltran isimli genç kadın, 55 yaşındaki annesi Olivia Lucia Beltran Pacheco'a evinde saldırdı. Annesini bıçaklayarak öldürdüğü anları Beltran Facebook canlı yayınında paylaşınca ülkede infiala neden oldu.
Polis olay yerine baskın düzenlerken, "Olayın ilk çağrıları hem olay yerindeki tanıklardan hem de Facebook Live videosunu izleyenlerden geldi. Balkonda, elinde bıçakla, bıçaklanmış bir kadın kurbanın yanında dururken ve elbiseleri kana bulanmış halde bulundu" ifadelerini kullandı.
Polis evdekilerin cep vermemesi üzerin ön kapıyı kırarak içeri girdi ve Beltran'ı anında tutukladı. Anne Pacheco ise hastaneye kaldırıldı.
Anne çok sayıda aldığı bıçak darbesi nedeniyle hastanede tedavi altına alınırken hayati tehlikeyi atlatamadığı için hastaneye kaldırılmasından yaklaşık 90 dakika sonra hayatını kaybetti.