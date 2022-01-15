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  4. Annesinin kopyası! Hande Yener'in 30 yaşındaki oğlunu gören inanamıyor

Annesinin kopyası! Hande Yener'in 30 yaşındaki oğlunu gören inanamıyor

15.01.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde tercih ettiği iddialı sahne kostümleriyle gündemden düşmeyen Hande Yener, geçtiğimiz günlerde 49 yaşına bastı. Genç yaşta anne olan Hande Yener'in 30 yaşındaki DJ oğlu Çağın Kulaçoğlu'nu görenler ise inanamadı!

Cesur sahne kıyafetleri ve yaptırdığı estetiklerle konuşulan ünlü şarkıcı Hande Yener, sosyal medyaya damga vuruyor.
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49 yaşındaki ünlü isme İzzet Yıldızhan'dan ağır eleştiriler gelmişti. Yıldızhan, "sahneye külotla çıkmasınlar" demişti.

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Yıldızhan'ın açıklamasından sonra Hande Yener, "Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor ya, bir de deneyip deneyip bir şey olamayanlar... En çok da bunlara gülüyorum. B12 kullanın, Google'a geçmiş sildirin. Bir şey yapın bari kendiniz için kostüm otoritecikleri" mesajını yazmıştı.

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Ünlü sanatçı Yener'in oğlunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

SEHER DİLOVAN-ALAN DERE

SEHER DİLOVAN-ALAN DERE

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
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Anahtar Kelimeler:
Hande Yener
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