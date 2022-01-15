Annesinin kopyası! Hande Yener'in 30 yaşındaki oğlunu gören inanamıyor

Cesur sahne kıyafetleri ve yaptırdığı estetiklerle konuşulan ünlü şarkıcı Hande Yener, sosyal medyaya damga vuruyor.



49 yaşındaki ünlü isme İzzet Yıldızhan'dan ağır eleştiriler gelmişti. Yıldızhan, "sahneye külotla çıkmasınlar" demişti.

Yıldızhan'ın açıklamasından sonra Hande Yener, "Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor ya, bir de deneyip deneyip bir şey olamayanlar... En çok da bunlara gülüyorum. B12 kullanın, Google'a geçmiş sildirin. Bir şey yapın bari kendiniz için kostüm otoritecikleri" mesajını yazmıştı.

Ünlü sanatçı Yener'in oğlunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.