Antalyaspor Fenerbahçe maçını böyle değerlendirdi! Ahmet Çakar maç sonu bunu yazdı "İnfaz ettiler, MHK istifa etmeli"

BÜYÜK HATA! (ERMAN TOROĞLU / FOTOMAÇ)

Maç başlıyor, iki takımın nasıl oynayacağını yazacağız ve konuşacağız... Ama öyle bir rezalet zemin ki, burada futbol oynayan futbolcuların hepsinin alnından öpmek lazım. Bakla tarlası değilsen değil, karpuz tarlası desen değil, çünkü onlar bundan daha iyi. Onların ismi üzerinde, tarla! Antalya stadı futbol stadı değil!..