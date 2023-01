Antalyaspor Fenerbahçe maçını böyle değerlendirdi! Ahmet Çakar maç sonu bunu yazdı "İnfaz ettiler, MHK istifa etmeli"

TECRÜBE VE USTA AYAKLAR (FAİK ÇETİNER / FANATİK)

Jesus’u çözmek zor.Aylardır Szalai ile yan yana oynayan Gustavo, geçen haftanın en başarılı oyuncusu Zajc, oyunun kaderine her an etki yapacak İrfan Can kulübede. Serdar Aziz, Rossi ve Lincoln sahada. İşler iyi gitti mi, sahaya çıkan 11 tartışılmıyor. Kötü giderse eleştiriler artıyor.