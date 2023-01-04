Antalyaspor Fenerbahçe maçını böyle değerlendirdi! Ahmet Çakar maç sonu bunu yazdı "İnfaz ettiler, MHK istifa etmeli"

Süper Lig'de heyecan 17. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 17. haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Antalyaspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Mücadelede ev sahibi ekip 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamayarak rakibine 2-1 mağlup olarak sahadan puansız ayrıldı.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Antalyaspor beraberlik golünü kaydetse de gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken verilen bu karar tartışmaları da beraberinde getirdi.
Maç başlıyor, iki takımın nasıl oynayacağını yazacağız ve konuşacağız... Ama öyle bir rezalet zemin ki, burada futbol oynayan futbolcuların hepsinin alnından öpmek lazım. Bakla tarlası değilsen değil, karpuz tarlası desen değil, çünkü onlar bundan daha iyi. Onların ismi üzerinde, tarla! Antalya stadı futbol stadı değil!..
Maç, futbol sahasında oynanır. Bu kadar para veriyorsunuz futbolculara, sonra bu sahada top oynatıyorsunuz. Vallahi iki takımın oyuncularını da tebrik ederim. Hepsi iyi niyetliydiler, birbirlerini sakatlamaya oynamadılar. Çünkü sahanın zemini sakattı! Acaba bu zeminden sorumla olanlar utanırlar mı, zannetmiyorum utanacaklarını.
Gelelim maça... İlk 20 dakika Antalyaspor, Fenerbahçe'ye karşı Fenerbahçe'nin oynadığı sistemi oynayarak bir de gol attı. Müthiş hücum pres yaptılar, bütün topçular baskı yaptı ve Fenerbahçeli futbolcular bir anda şaşırdılar.
Ama sonra yavaş yavaş sarılacivertliler sazı eline aldı. İkinci yarı başladı Antalyaspor çok büyük bir hata yaptı ve maçı böyle bitireceğini zannetti. Oyuna hiç girmediler. Böyle olunca da Fenerbahçe'yi üstlerine çektiler.
Jesus’u çözmek zor.Aylardır Szalai ile yan yana oynayan Gustavo, geçen haftanın en başarılı oyuncusu Zajc, oyunun kaderine her an etki yapacak İrfan Can kulübede. Serdar Aziz, Rossi ve Lincoln sahada. İşler iyi gitti mi, sahaya çıkan 11 tartışılmıyor. Kötü giderse eleştiriler artıyor.