Apple MacBook Pro Türkiye fiyatı ne kadar? İşte Airpods Türkiye fiyatı...

AirPods 3, sadece 5 dakikalık şarj ile 1 saat müzik dinleme deneyimi sunuyor. AirPods 3, suya ve tere dayanıklı olarak dizayn edilmiş. AirPods 3'ün satış fiyatının dolar ve Türk Lirası üzerinden ne kadar olduğu belli oldu. 14 inç MacBook Pro Türkiye fiyatı 23.499 TL'den başlıyor. İşte merak edilenler...

İŞTE AİRPODS TÜRKİYE FİYATI

6 saat pil ömrüne sahip AirPods şarj kutusu ile 30 saat kullanılabilir. Yeni AirPods 3'ün fiyatının 179 dolar olduğu açıklandı. AirPods 3 bugünden itibaren yurt dışında satışa sunulacak.

AirPods 3'ün Türkiye fiyatı ise 1.999 TL olacak. AirPods (2. nesil) 1.499 TL'den satılacak. AirPods Pro'nun ise MagSafe şarj kutusu ile birlikte 2.899 TL'ye geleceği ifade edildi.

YENİ MACBOOK PRO FİYATLARI 14 inç MacBook Pro'nun fiyatı 1.999 dolardan, 16 inç MacBook Pro'nun fiyatı ise 2.499 dolardan başlıyor. 14 inç MacBook Pro Türkiye fiyatı 23.499 TL'den, 16 inç MacBook Pro Türkiye fiyatı ise 28.999 TL'den başlıyor.

ÖN SİPARİŞE AÇILDI! MacBook Pro modellerinin fiyatı, çeşitli yapılandırma seçenekleri ile artabiliyor. MacBook Pro modelleri Türkiye'de ön siparişte açıldı.