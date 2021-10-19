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Apple MacBook Pro Türkiye fiyatı ne kadar? İşte Airpods Türkiye fiyatı...

19.10.2021 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyanın merakla beklediği Apple etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte 14 inç ve 16 inç MacBook Pro ve AirPods 3 gibi ürünlerin fiyatları ve özellikleri açıklandı. MacBook Pro ve AirPods3 ürünlerinin Türkiye fiyatları da belli oldu. Etkinlikte tanıtılan akıllı hoparlör HomePod mini'nin fiyatının 99 dolar olacağı kaydedildi. İşte merak edilenler...

AirPods 3, sadece 5 dakikalık şarj ile 1 saat müzik dinleme deneyimi sunuyor. AirPods 3, suya ve tere dayanıklı olarak dizayn edilmiş. AirPods 3'ün satış fiyatının dolar ve Türk Lirası üzerinden ne kadar olduğu belli oldu. 14 inç MacBook Pro Türkiye fiyatı 23.499 TL'den başlıyor. İşte merak edilenler...

İŞTE AİRPODS TÜRKİYE FİYATI

6 saat pil ömrüne sahip AirPods şarj kutusu ile 30 saat kullanılabilir. Yeni AirPods 3'ün fiyatının 179 dolar olduğu açıklandı. AirPods 3 bugünden itibaren yurt dışında satışa sunulacak.
AirPods 3'ün Türkiye fiyatı ise 1.999 TL olacak. AirPods (2. nesil) 1.499 TL'den satılacak. AirPods Pro'nun ise MagSafe şarj kutusu ile birlikte 2.899 TL'ye geleceği ifade edildi.

YENİ MACBOOK PRO FİYATLARI

YENİ MACBOOK PRO FİYATLARI
14 inç MacBook Pro'nun fiyatı 1.999 dolardan, 16 inç MacBook Pro'nun fiyatı ise 2.499 dolardan başlıyor. 14 inç MacBook Pro Türkiye fiyatı 23.499 TL'den, 16 inç MacBook Pro Türkiye fiyatı ise 28.999 TL'den başlıyor.

ÖN SİPARİŞE AÇILDI!

ÖN SİPARİŞE AÇILDI!
MacBook Pro modellerinin fiyatı, çeşitli yapılandırma seçenekleri ile artabiliyor. MacBook Pro modelleri Türkiye'de ön siparişte açıldı.

YENİ 14 İNÇ VE 16 İNÇ MACBOOK PRO ÖZELLİKLERİ

YENİ 14 İNÇ VE 16 İNÇ MACBOOK PRO ÖZELLİKLERİ
14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri HDMI girişine, SDXC kart girişine ve MagSafe bağlantı noktasına sahip. Yeni kasanın inceltilen çerçevesinde MacBook Pro yazısı bulunmuyor. Ayrıca Touch Bar'a da yer almıyor. Bunun yerine fiziksel tuşlar geri döndü.
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Anahtar Kelimeler:
Apple
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