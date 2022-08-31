Aralarında 37 yıllık yaş farkı bulunan çift ilişkilerini yıllarca sakladı! Amcası olarak tanıttı ama gerçek bambaşka çıktı

27 yaşındaki Janne Puhakka ve 64 yaşındaki Rolf Nordmo, 2014 yılının Haziran ayında tanıştı ve kısa bir süre sonra birbirlerine aşık olarak sevgili olmaya karar verdi. Ancak o zamanlar 19 yaşında olan genç adam,Québec Major Junior Hokey takımının profesyonel oyuncusuydu. Bu nedenle takım arkadaşlarının durumu öğrenmesini istemiyordu. Birbirlerinin aileleri ile tanıştılar, ancak toplum içinde sadece arkadaş olduklarını ya da Rolf'un Janne'in amcası olduğunu söylemeye başladılar.

“ÇOK MÜCADELE ETTİK”

Buz hokeyi dünyasının ultra erkeksi dünyasının ilişkilerini açıklamasını engellediğini ifade eden Janne, “Takım arkadaşlarımın benimle ilgili ne düşüneceğini bilmiyordum ve bundan çok korkuyordum. Benimle ilgili fikirlerini duymaya hazır değildim” dedi.

Jane’in babasıyla aynı yaşta olması nedeniyle toplumsal olarak olumsuz eleştirilere maruz kaldıklarını dile getiren Rolf, “Bizi baba oğul sanıyorlar. Hatta Jane’in benimle param için ilişki yaşadığını bile söyleyenler oldu. Bu mümkün değil. Şu anda bulunduğumuz noktaya gelmek için çok mücadele ettik. Birbirimizi seviyoruz ve önemli olan da bu. İnsanlar bizi tanıdıkça bunun garip olmadığını anlıyorlar ve iltifatlar alıyoruz” diye konuştu.