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  4. Aralarında 37 yıllık yaş farkı bulunan çift ilişkilerini yıllarca sakladı! Amcası olarak tanıttı ama gerçek bambaşka çıktı

Aralarında 37 yıllık yaş farkı bulunan çift ilişkilerini yıllarca sakladı! Amcası olarak tanıttı ama gerçek bambaşka çıktı

31.08.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Profesyonel bu hokeyi oyuncusu olan Janne Puhakka, takım arkadaşlarının ilişkisini öğrenmesinden korktuğu için yıllarca sevgilisi Rolf Nordmo’yu amcası olarak tanıttı. Aralarında 37 yıllık yaş farkı bulunan çift ilişkilerini artık saklamak istemediğini dile getirerek sosyal medyadan adeta ilan-ı aşk etti.

27 yaşındaki Janne Puhakka ve 64 yaşındaki Rolf Nordmo, 2014 yılının Haziran ayında tanıştı ve kısa bir süre sonra birbirlerine aşık olarak sevgili olmaya karar verdi. Ancak o zamanlar 19 yaşında olan genç adam,Québec Major Junior Hokey takımının profesyonel oyuncusuydu. Bu nedenle takım arkadaşlarının durumu öğrenmesini istemiyordu. Birbirlerinin aileleri ile tanıştılar, ancak toplum içinde sadece arkadaş olduklarını ya da Rolf'un Janne'in amcası olduğunu söylemeye başladılar.

“ÇOK MÜCADELE ETTİK”

Buz hokeyi dünyasının ultra erkeksi dünyasının ilişkilerini açıklamasını engellediğini ifade eden Janne, “Takım arkadaşlarımın benimle ilgili ne düşüneceğini bilmiyordum ve bundan çok korkuyordum. Benimle ilgili fikirlerini duymaya hazır değildim” dedi.
Jane’in babasıyla aynı yaşta olması nedeniyle toplumsal olarak olumsuz eleştirilere maruz kaldıklarını dile getiren Rolf, “Bizi baba oğul sanıyorlar. Hatta Jane’in benimle param için ilişki yaşadığını bile söyleyenler oldu. Bu mümkün değil. Şu anda bulunduğumuz noktaya gelmek için çok mücadele ettik. Birbirimizi seviyoruz ve önemli olan da bu. İnsanlar bizi tanıdıkça bunun garip olmadığını anlıyorlar ve iltifatlar alıyoruz” diye konuştu.
Janne ile ilişkilerinin öncesinde 17 yıl boyunca bir kadınla evli olan Rolf, üç çocuk babasıydı. Eşiyle 40 yaşınd boşanmaya karar verdiğinde eşcinsel olduğunu kendisine itiraf eden Rolf, 2015 yılının Şubat ayında çocuklarına Janne ile olan ilişkisini anlattı. Çocukları duruma ilk başta tepki gösterse de ikili kısa zamanda onlarla yakın olmayı başardı.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Finlandiya
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