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  4. Aralarında Bentley, Ferrari, Porsche ve Mercedes de var! İstanbul polisine tahsis edilen lüks araçlar göreve başladı! Taksim Meydanı'nda fotoğraf kuyruğu oluştu

Aralarında Bentley, Ferrari, Porsche ve Mercedes de var! İstanbul polisine tahsis edilen lüks araçlar göreve başladı! Taksim Meydanı'nda fotoğraf kuyruğu oluştu

26.12.2023 17:11 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla çökertilen suç örgütlerine ait araçların mahkeme kararıyla emniyet kullanımına verildiğini duyurmuştu. Aralarında Ferrari, Porsche, Bentley, Mercedes gibi markalara ait otomobillerin de bulunduğu 23 lüks araç trafik ekiplerince kullanılmaya başlandı. Lüks polis araçlarından bazıları Taksim Meydanı'na da getirildi. Vatandaşlar ve turistler meydana getirilen araçlara büyük bir ilgiyle izlerken, fotoğraf çektirmek için de sıraya girdiler.

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda çökertilen suç örgütlerine ait olan ve mahkeme kararıyla emniyetin kullanımına verilen araçlar, trafik ekiplerince kullanılmaya başlandı. Her birinin piyasa değerinin 10-15 milyon lira arasında olduğu tahmin edilen araçlara yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördü. Sergilenen araçlar havadan da görüntülendi.

polis aracı

İstanbul'da farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarla çökertilen suç örgütlerine ait lüks araçlar mahkeme kararıyla emniyetin kullanımına verildi.

Söz konusu araçlar bugün Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kullanılmaya başlandı.

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TURİSTLERİN DE İLGİ ODAĞI OLDULAR

TURİSTLERİN DE İLGİ ODAĞI OLDULAR
Her birinin piyasa değerinin 10-15 milyon lira arasında olduğu tahmin edilen araçlara yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördü. Sergilenen araçlar havadan da görüntülendi.

Araçlar, kentte işlek cadde ve meydanlarda trafik noktalarında görev yapacak.

Söz konusu araçlar bugün Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kullanılmaya başlandı.

Vatandaşlar Taksim'de sergilenen Bentley ve Volvo xc90 marka araçları ve Sultanahmet'te sergilenen Mercedes CLA 200 marka aracı merakla incelendi.

İstanbul'da farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarla çökertilen suç örgütlerine ait lüks araçlar mahkeme kararıyla emniyetin kullanımına verildi. Söz konusu araçlar bugün Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kullanılmaya başlandı.
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Anahtar Kelimeler:
polis aracı
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