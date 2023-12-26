Aralarında Bentley, Ferrari, Porsche ve Mercedes de var! İstanbul polisine tahsis edilen lüks araçlar göreve başladı! Taksim Meydanı'nda fotoğraf kuyruğu oluştu

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda çökertilen suç örgütlerine ait olan ve mahkeme kararıyla emniyetin kullanımına verilen araçlar, trafik ekiplerince kullanılmaya başlandı. Her birinin piyasa değerinin 10-15 milyon lira arasında olduğu tahmin edilen araçlara yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördü. Sergilenen araçlar havadan da görüntülendi.

İstanbul'da farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarla çökertilen suç örgütlerine ait lüks araçlar mahkeme kararıyla emniyetin kullanımına verildi.

Söz konusu araçlar bugün Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kullanılmaya başlandı.



