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Arda Türkmen'in sevgilisi Melodi Elbirliler'in estetiksiz hali şoke etti! "Bunun adı evrim"

10.09.2021 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen şefi Arda Türkmen ile çektiği makyaj videoları ile tanınan fenomen güzel Melodi Elbirliler'in aşkı tam gaz devam ediyor. Melodi Elbirliler'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı.

Arda Türkmen, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Melodi Elbirliler'e evlilik teklifinde bulunmuştu. Türkmen'in evlilik teklifine 'Evet' diyen influencer, "Çok mutluyum. Allah herkesin gönlüne göre versin" demişti.

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Arda Türkmen ile evlenmeye hazırlanan 31 yaşındaki Melodi Elbirliler'in estetiksiz hali şoke etti.

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Melodi Elbirliler'in eski halini görenler, "Bunun adı evrim" ve "İsmini yazmasaydınız tanıyamazdık" yorumlarında bulundu.

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Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler çiftinin önümüzdeki yaz evleneceği konuşuluyor.

İşte ünlülerin estetiksiz halleri!

MİNE TUGAY

MİNE TUGAY
Son olarak Zalim İstanbul dizisiyle ekranlarda boy gösteren 42 yaşındaki oyuncu güzelliği ile dillere destan olurken, bir de estetik yapmadan önceki hali ile adeta başka biri.

İREM DERİCİ

İREM DERİCİ
Elbette her halleri ile güzeller ama İrem Derici, estetikleri ile baya bir mutlu. Geçtiğimiz yıllarda asimetrik yüzü ile dikkat çeken Derici, burunu yaptırmak için bile bile kırdığını itiraf etmişti.

FAHRİYE EVCEN

FAHRİYE EVCEN
Dünyanın güzel kadınları ile aynı listede yer alan Fahriye Evcen, namı diğer 'Necla' olduğu hallerini de unutmadık.

HİLAL ALTINBİLEK

HİLAL ALTINBİLEK
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek gözleri ile gönülleri fethetse de estetik yaptırmaktan geri durmamış.

HANDE ERÇEL

HANDE ERÇEL
İlk olarak Güneş'in Kızları adlı diziyle ekranlarda boy gösteren Hande Erçel, fazla yanakları hakkında çıkan 'bazlama' benzetmesinden sonra bıçak altına yatmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Melodi Elbirliler
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