Arda Türkmen'in sevgilisi Melodi Elbirliler'in estetiksiz hali şoke etti! "Bunun adı evrim"

Arda Türkmen, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Melodi Elbirliler'e evlilik teklifinde bulunmuştu. Türkmen'in evlilik teklifine 'Evet' diyen influencer, "Çok mutluyum. Allah herkesin gönlüne göre versin" demişti. Arda Türkmen ile evlenmeye hazırlanan 31 yaşındaki Melodi Elbirliler'in estetiksiz hali şoke etti. Melodi Elbirliler'in eski halini görenler, "Bunun adı evrim" ve "İsmini yazmasaydınız tanıyamazdık" yorumlarında bulundu. Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler çiftinin önümüzdeki yaz evleneceği konuşuluyor.

İşte ünlülerin estetiksiz halleri!

MİNE TUGAY Son olarak Zalim İstanbul dizisiyle ekranlarda boy gösteren 42 yaşındaki oyuncu güzelliği ile dillere destan olurken, bir de estetik yapmadan önceki hali ile adeta başka biri.

İREM DERİCİ Elbette her halleri ile güzeller ama İrem Derici, estetikleri ile baya bir mutlu. Geçtiğimiz yıllarda asimetrik yüzü ile dikkat çeken Derici, burunu yaptırmak için bile bile kırdığını itiraf etmişti.

FAHRİYE EVCEN Dünyanın güzel kadınları ile aynı listede yer alan Fahriye Evcen, namı diğer 'Necla' olduğu hallerini de unutmadık.

HİLAL ALTINBİLEK Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek gözleri ile gönülleri fethetse de estetik yaptırmaktan geri durmamış.