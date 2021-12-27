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Arzum Onan'ın güzelliği aileden! Bir de annesini görün

27.12.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Aslantuğ ile evliliklerinde 24 yılı geride bırakan Arzum Onan'ın güzelliğinin kaynağı belli oldu. Arzum Onan'ın annesini gören "Güzelliği genetikmiş" demeden edeme

Evliliklerinde 24 yılı geride bırakan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti, gözlerden uzak sürdürdükleri özel hayatlarıyla ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden.

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Son olarak Masumiyet dizisinde boy gösteren Mehmet Aslantuğ'un aksine Arzum Onan 17 yıl önce oyunculuk kariyerine nokta koymuştu.

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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Arzum Onan yakın zamanda imaj tazelemişti. Kısacık kestirdiği saçlarıyla büyük beğeni toplayan Arzum Onan'ın güzelliğinin kaynağı belli oldu.

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Arzum Onan'ın annesini gören "Güzelliği genetikmiş" demeden edemedi.

İŞTE ÜNLÜLER VE ANNELERİ

Arzum Onan ve annesi Serap Onan

Arzum Onan ve annesi Serap Onan

Tuba- Handan Büyüküstün

Tuba- Handan Büyüküstün

Günel Zeynalova - annesi ve babası

Günel Zeynalova - annesi ve babası

Oktay Kaynarca- Nursel Kaynarca

Oktay Kaynarca- Nursel Kaynarca

Şenay Akalın - Demet Akalın

Şenay Akalın - Demet Akalın
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Anahtar Kelimeler:
Arzum Onan
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