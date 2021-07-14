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Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks evi! İçinde yok yok...

14.07.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, YouTube kanalından paylaştığı yeni videoda evinin kapılarını takipçilerine açtı.

Evini tanıtan iki çocuk annesi Turan, 'Evin yaşandıkça güzelleştiğine inanıyorum' ifadelerini kullandı.

Lüks villasının kapılarını açtı

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Arda Turan ve Aslıhan Turan’ın muhteşem evi görücüye çıktı. Aslıhan Turan, YouTube kanalındaki son videosunda ev turu yaptı. Her detayıyla tek tek ilgilendiğini söyleyen Turan, çocuklar için özel alanlar yarattığını belirti.
Turan evinin salonundan başlayan Turan, "Bu ev renksiz bir ev değil, koyu renklere sahip bir ev. Evin büyük bölümü ahşapla kaplı bunu tercih etme sebebimiz, eve biraz cool'luk kazandırmak. Birazcık da farklı şeyleri seviyorum. Gittiğim, izlediğim evlerde hep aynı şeyleri görüyorum. Biz de bu şekilde yapmaya karar verdik. Yalın ve sade ama net bir ev burası" dedi.
Altı ay önce eve taşındıklarını ve uzun süre bu evde kalmayı planladıklarını söyleyen Turan, "Evin yaşandıkça güzelleştiğine inanan bir insanım. Altı ay oldu buraya taşınalı… Salonu tasarlarken iki çocuğumuz olduğu için ona göre planlamalar yaptık. Bu salonda genelde Arda ile zaman geçiriyoruz. Kazalara önlem olarak sehpaların köşelerini yuvarlak yaptık. Ufak ufak sanat eserleri toplamaya başladık" ifadelerini kullandı.
Evin diğer salonunu da gösteren Turan, "Burası ailecek zaman geçirdiğimiz, çocukların yemek yediği salon. Kalabalık sofralar sevdiğimiz için yemek masamız 12 kişinin oturacağı şekilde tasarlandı. Evin en fazla vakit geçirdiğim yeri burası, yaz aylarında da bahçe…" şeklinde konuştu.
Mutfağında bar sandalyeleri kullanan ünlü isim ‘Aslında kullanışsız görünüyor olabilir ama hiç değil. Oturduğunuz zaman sırtınızı yaslayabiliyorsunuz, gerçekten çok rahat. Bazen burada kahvaltı yapıyoruz. Dolap düzenine çok önem veriyorum. Bu yüzden etrafta çok fazla eşya görmeyebilirsiniz, genel de kullanacağım şeyleri çıkarıyorum göz önüne" şeklinde konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
youtube Arda Turan
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
keske tek derdimiz odaya televizyon alıp almama konusundaki kararsızlık olsa ne güzel istanbul bee
bu arkadaş acil serviste silahla ateş edip insanların canını tehlikeye atmıştı...(gazetecilerin yalancısıyım) ne oldu o iş ... biz yapsak sittin sene çıkamayız adeletiniz ....
1500 TL kredi kartı gelmiş. asgari nasıl öderim. arkadaşlar.

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