Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks evi! İçinde yok yok...

Evini tanıtan iki çocuk annesi Turan, 'Evin yaşandıkça güzelleştiğine inanıyorum' ifadelerini kullandı.

Lüks villasının kapılarını açtı

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Arda Turan ve Aslıhan Turan’ın muhteşem evi görücüye çıktı. Aslıhan Turan, YouTube kanalındaki son videosunda ev turu yaptı. Her detayıyla tek tek ilgilendiğini söyleyen Turan, çocuklar için özel alanlar yarattığını belirti.

Turan evinin salonundan başlayan Turan, "Bu ev renksiz bir ev değil, koyu renklere sahip bir ev. Evin büyük bölümü ahşapla kaplı bunu tercih etme sebebimiz, eve biraz cool'luk kazandırmak. Birazcık da farklı şeyleri seviyorum. Gittiğim, izlediğim evlerde hep aynı şeyleri görüyorum. Biz de bu şekilde yapmaya karar verdik. Yalın ve sade ama net bir ev burası" dedi.

Altı ay önce eve taşındıklarını ve uzun süre bu evde kalmayı planladıklarını söyleyen Turan, "Evin yaşandıkça güzelleştiğine inanan bir insanım. Altı ay oldu buraya taşınalı… Salonu tasarlarken iki çocuğumuz olduğu için ona göre planlamalar yaptık. Bu salonda genelde Arda ile zaman geçiriyoruz. Kazalara önlem olarak sehpaların köşelerini yuvarlak yaptık. Ufak ufak sanat eserleri toplamaya başladık" ifadelerini kullandı.

Evin diğer salonunu da gösteren Turan, "Burası ailecek zaman geçirdiğimiz, çocukların yemek yediği salon. Kalabalık sofralar sevdiğimiz için yemek masamız 12 kişinin oturacağı şekilde tasarlandı. Evin en fazla vakit geçirdiğim yeri burası, yaz aylarında da bahçe…" şeklinde konuştu.