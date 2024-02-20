Babası ve yakın arkadaşının ilişkisini öğrenince şaşkına döndü! İtirafı sosyal medyada gündem oldu... "Babamdan hamile kalmış"

Joni Wilcox isimli bir TikTok kullanıcısı babası ve yakın arkadaşının ilişkisini öğrendikten sonra sosyal medyadan ifşa etmeye karar verdi. 800 binden fazla izlenmeye ulaşan görüntülerde Joni Wilcox, "Babam sevgili isteseydi başka kadınlarla da olabilirdi. Bunun benim en yakın arkadaşım olmasına inanamıyorum. Gerçekten tahammül edilemez bir durum. Bir de babamdan hamile kalmış. Mide bulandırıcı." diye konuştu.
Wilcox'un ilişkilerini öğrendiğinde öfkeden deliye döndüğünü dile getiren Gina, "Wilcox babasını para için kullandığım yönünde varsayımlarda bulunuyor. Bu beni gerçekten sinirlendiriyor. Onunla birlikte olmak istememin nedeni onun parası değil. İlişkimiz sağlıklı, eğlenceli… Bir çocuğumuz olacak" diyerek kendisini savundu.
Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü çiftin ilişkisine dair yorumlarda bulunmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yaşamış" yorumunu yaptı.
Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "En yakın arkadaşını babasıyla paylaşmak zorunda kalmak büyük bir yıkım. Onu anlayabiliyorum" yorumunu ekledi.