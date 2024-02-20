Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Babası ve yakın arkadaşının ilişkisini öğrenince şaşkına döndü! İtirafı sosyal medyada gündem oldu... "Babamdan hamile kalmış"

    Babası ve yakın arkadaşının ilişkisini öğrenince şaşkına döndü! İtirafı sosyal medyada gündem oldu... "Babamdan hamile kalmış"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.02.2024 13:41 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Joni Wilcox isimli bir TikTok kullanıcısı babası ve yakın arkadaşı Gina'nın gizli ilişkisini öğrendikten sonra şaşkına döndüğünü dile getirdi. Babasının 55 ve arkadaşının 22 olduğunu dile getiren Wilcox, "Biz çok yakın arkadaştık. Hatta kardeş kadar yakın olduğumuzu düşünüyordum. Babamla ilişkisi olduğunu öğrenince şaşkına döndüm" dedi.

    Joni Wilcox isimli bir TikTok kullanıcısı babası ve yakın arkadaşının ilişkisini öğrendikten sonra sosyal medyadan ifşa etmeye karar verdi. 800 binden fazla izlenmeye ulaşan görüntülerde Joni Wilcox, "Babam sevgili isteseydi başka kadınlarla da olabilirdi. Bunun benim en yakın arkadaşım olmasına inanamıyorum. Gerçekten tahammül edilemez bir durum. Bir de babamdan hamile kalmış. Mide bulandırıcı." diye konuştu.

    youtube

    Wilcox'un ilişkilerini öğrendiğinde öfkeden deliye döndüğünü dile getiren Gina, "Wilcox babasını para için kullandığım yönünde varsayımlarda bulunuyor. Bu beni gerçekten sinirlendiriyor. Onunla birlikte olmak istememin nedeni onun parası değil. İlişkimiz sağlıklı, eğlenceli… Bir çocuğumuz olacak" diyerek kendisini savundu.

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü çiftin ilişkisine dair yorumlarda bulunmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yaşamış" yorumunu yaptı.

    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "En yakın arkadaşını babasıyla paylaşmak zorunda kalmak büyük bir yıkım. Onu anlayabiliyorum" yorumunu ekledi.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Yardım standına saldırı büyük tepki çekti, gerçek bambaşka çıktı

    Yardım standına saldırı büyük tepki çekti, gerçek bambaşka çıktı

    Bir, iki derken 4 MTV iddiası!

    Bir, iki derken 4 MTV iddiası!

    Babası ve yakın arkadaşının ilişkisini öğrenince şaşkına döndü

    Babası ve yakın arkadaşının ilişkisini öğrenince şaşkına döndü

    Okulda 'devlet onaylı' bekaret testi skandalı! İddialar gündem oldu

    Okulda 'devlet onaylı' bekaret testi skandalı! İddialar gündem oldu

    Profesyonel kız arkadaş... 'Evli erkeklerle ilişki yaşıyorum'

    Profesyonel kız arkadaş... 'Evli erkeklerle ilişki yaşıyorum'

    Öyle bir yerde göğüslerini gösterdi ki... Aranan listesinde

    Öyle bir yerde göğüslerini gösterdi ki... Aranan listesinde

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

    Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

    Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.