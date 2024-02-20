Babası ve yakın arkadaşının ilişkisini öğrenince şaşkına döndü! İtirafı sosyal medyada gündem oldu... "Babamdan hamile kalmış"

Joni Wilcox isimli bir TikTok kullanıcısı babası ve yakın arkadaşının ilişkisini öğrendikten sonra sosyal medyadan ifşa etmeye karar verdi. 800 binden fazla izlenmeye ulaşan görüntülerde Joni Wilcox, "Babam sevgili isteseydi başka kadınlarla da olabilirdi. Bunun benim en yakın arkadaşım olmasına inanamıyorum. Gerçekten tahammül edilemez bir durum. Bir de babamdan hamile kalmış. Mide bulandırıcı." diye konuştu.

