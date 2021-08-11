MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Babasının izinde! Johnny Depp'in kızı Lily Rose Depp gece yarısı sokak ortasında öpüşürken yakalandı

Babasının izinde! Johnny Depp'in kızı Lily Rose Depp gece yarısı sokak ortasında öpüşürken yakalandı

11.08.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak olaylı boşanma davasıyla gündemde olan Johnny Depp'in , kendisiyle aynı mesleği seçen kızı Lily Rose Depp, yeni sevgilisiyle sokak ortasında romantizm yaşarken görüntülendi.

Büyük kentin bir köşesinde birbirlerini öpücüklere boğan çift, daha sonra sarmaş dolaş bir şekilde gecenin karanlığına karıştı.

GECE YARISI SOKAK ORTASINDA YAKALANDI

Eşi Amber Heard ile yaşadığı olaylı boşanma davasıyla gündemde olan Johnny Depp'in, Fransız şarkıcı ve oyuncu Vanessa Paradis ile uzun süren birlikteliğinden dünyaya gelen ilk çocuğu olan Lily Rose Depp, yeni bir aşka yelken açtı.
Tıpkı babası ve annesi gibi meslek olarak oyunculuğu seçen 22 yaşındaki Lily Rose Depp ile yeni sevgilisi Austin Butler, geçtiğimiz günlerde Londra'da objektiflere takıldı.
Lily Rose Depp ile Austin Butler, o gece akşam yemeği için iki arkadaşlarıyla buluştular. Londra'da bir restoranda yemek yiyen gençler, daha sonra evlerine gitmek üzere dışarı çıktı.
Gece yarısından sonra sokaklarda dolaşırken görüntülenen genç çift, bir ara bir köşe başında durdu. Sonra birbirlerine sarılan Depp ile Butler, bir anda öpüşmeye başladı.
Onları takip eden paparazzilerin farkına varan Lily Rose Depp ile Austin Butler sonra birbirlerine sarılarak gecenin karanlığına karıştı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Johnny Depp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Başkent karıştı! Kanlı olan sonrası sığınmacılara tepki

Başkent karıştı! Kanlı olan sonrası sığınmacılara tepki

Dükkanına Erdoğan’ın fotoğrafını astı, para cezası kesildi

Dükkanına Erdoğan’ın fotoğrafını astı, para cezası kesildi

Felaket! Yol çöktü, ev ve köprüler yıkıldı: 1 ölü, 1 kayıp

Felaket! Yol çöktü, ev ve köprüler yıkıldı: 1 ölü, 1 kayıp

Nijerya'da aile yemeğinde 24 kişi hayatını kaybetti! Tuz yerine bakın ne atılmış

Nijerya'da aile yemeğinde 24 kişi hayatını kaybetti! Tuz yerine bakın ne atılmış

Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti! Acı haberi EDHO'nun senaristi duyurdu

Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti! Acı haberi EDHO'nun senaristi duyurdu

43 ilin geçiş güzergâhında tek tek durduruldular

43 ilin geçiş güzergâhında tek tek durduruldular

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Busenaz Sürmeneli sitem etti, Kerem Bürsin o tweeti sildi

Busenaz Sürmeneli sitem etti, Kerem Bürsin o tweeti sildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

MHP Genel Başkanı'na yanıt: Bana hakaret etmek yerine...

MHP Genel Başkanı'na yanıt: Bana hakaret etmek yerine...

Skandal ortaya çıktı: Annesinin sevgilisiyle...

Skandal ortaya çıktı: Annesinin sevgilisiyle...

Boşanma aşamasında aldatıldı! Berdan Mardini sessizliğini bozdu

Boşanma aşamasında aldatıldı! Berdan Mardini sessizliğini bozdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.