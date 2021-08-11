Babasının izinde! Johnny Depp'in kızı Lily Rose Depp gece yarısı sokak ortasında öpüşürken yakalandı

Büyük kentin bir köşesinde birbirlerini öpücüklere boğan çift, daha sonra sarmaş dolaş bir şekilde gecenin karanlığına karıştı.

GECE YARISI SOKAK ORTASINDA YAKALANDI

Eşi Amber Heard ile yaşadığı olaylı boşanma davasıyla gündemde olan Johnny Depp'in, Fransız şarkıcı ve oyuncu Vanessa Paradis ile uzun süren birlikteliğinden dünyaya gelen ilk çocuğu olan Lily Rose Depp, yeni bir aşka yelken açtı.

Tıpkı babası ve annesi gibi meslek olarak oyunculuğu seçen 22 yaşındaki Lily Rose Depp ile yeni sevgilisi Austin Butler, geçtiğimiz günlerde Londra'da objektiflere takıldı.

Lily Rose Depp ile Austin Butler, o gece akşam yemeği için iki arkadaşlarıyla buluştular. Londra'da bir restoranda yemek yiyen gençler, daha sonra evlerine gitmek üzere dışarı çıktı.

Gece yarısından sonra sokaklarda dolaşırken görüntülenen genç çift, bir ara bir köşe başında durdu. Sonra birbirlerine sarılan Depp ile Butler, bir anda öpüşmeye başladı.