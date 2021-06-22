Baht Oyunu 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Ada ile Bora arasında aşk mı doğuyor?

Başrollerinde Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz ve İdris Nebi Taşkan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Baht Oyunu dizisi ilk bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Seyirci tarafından tam not alan 'Baht Oyunu' dizisinin yeni bölümünde Ada'nın intikam planları işe yarayacak mı merak edilirken, ikinci bölüm fragmanı araştırılıyor. Peki Baht Oyunu 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Ada ile Bora arasında aşk doğuyor? İşte ayrıntılar...