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Baht Oyunu 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Ada ile Bora arasında aşk mı doğuyor?

22.06.2021 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan iddialı yaz dizisi 'Baht Oyunu' ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Büyük bir kitle tarafından sevilen dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak konusu olmuşken, 2. bölüm fragmanı yayınladı mı sorusu araştırılıyor. Peki Baht Oyunu 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Ada ile Bora arasında aşk mı doğuyor? Detaylar haberimizde...

Başrollerinde Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz ve İdris Nebi Taşkan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Baht Oyunu dizisi ilk bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Seyirci tarafından tam not alan 'Baht Oyunu' dizisinin yeni bölümünde Ada'nın intikam planları işe yarayacak mı merak edilirken, ikinci bölüm fragmanı araştırılıyor. Peki Baht Oyunu 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Ada ile Bora arasında aşk doğuyor? İşte ayrıntılar...

Baht Oyunu 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

Yaz sezonun gelmesiyle yaz dizileri de ekranlarda birer birer boy göstermeye başladı. Geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkan 'Baht Oyunu' dikkat çekmeyi başardı.

İZLEYİCİDEN TAM NOT ALDI

İZLEYİCİDEN TAM NOT ALDI
Ada, Rüzgar, Bora ve Tuğçe ekseninde gerçekleşen olayların konu edildiği dizide hayatının aşkını kaybettiğini düşünen Ada, gerçek aşkını sonunda bulacak.

İKİNCİ BÖLÜM İLE SEYİRCİ KARŞISINDA OLACAK

İKİNCİ BÖLÜM İLE SEYİRCİ KARŞISINDA OLACAK
Bu akşam ikinci bölümü ile hayranlarının karşısına çıkacak Baht Oyunu dizisinde yaşanacaklar merak konusu olmaya başladı.

ADA İLE BORA İŞ YEMEĞİNDE

ADA İLE BORA İŞ YEMEĞİNDE
Ada ile Bora'nın kol kol iş yemeğine çıkması herkesi şaşırtırken, aynı mekanda Tuğçe ile yemek yiyen Rüzgar'ın ağzı açık kalır.

RÜZGAR'IN AĞZI AÇIK KALIR

RÜZGAR'IN AĞZI AÇIK KALIR
Ada'nın güzelliği ile başı dönen Rüzgar, Ada konusunda yanıldığının farkına varacak gibi olsa da havada yeni aşkın kokusu vardır.
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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Baht Oyunu dizisi
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