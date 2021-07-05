Barbaroslar dizisinin setinden heyecan yaratan fotoğraflar

Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı Barbaroslar dizisi şimdiden yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak gösteriliyor.Dizinin setinden yeni fotoğraflar, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren tarafından Twitter’da paylaşıldı. Fotoğrafta dizi setinin ne kadar etkileyici olduğu ve bütçenin büyüklüğü açıkça belli oluyor.
İbrahim Eren paylaşımını, “Barbaros kardeşlerin hikâyesini anlatacağımız dizimizin çekimleri devam ediyor. Yakında @TRT1’de!” sözleriyle paylaştı.
BARBAROSLAR'IN HİKAYESİ BAŞLIYOR
Barbaroslar dizisi Akdeniz’i Türk gölü haline getiren kahramanların hikâyesi olarak izleyicilerle buluşmayı bekliyor.
Eylül ayında TRT1 ekranında yayınlanmaya başlayan dizi kahraman Türk denizcileri Barbaros Hayreddin Paşa ve kardeşlerinin hikayesini anlatıyor.
Payitaht Abdülhamid dizisinin yönetmeni Doğan Ümit Karaca’nın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin açık deniz sahneleri Marmaris ve Antalya’da gerçekleştiriliyor.
Dizide Ulaş Tuna Astepe Barbaros Hayreddin Paşa, Engin Altan Düzyatan da kardeşi Oruç Reis karakterini canlandıracak.
Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe’den sonra diziye katıldığı açıklanan isimler Yetkin Dikinciler, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu olmuştu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum