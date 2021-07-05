Barbaroslar dizisinin setinden heyecan yaratan fotoğraflar

Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı Barbaroslar dizisi şimdiden yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak gösteriliyor.Dizinin setinden yeni fotoğraflar, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren tarafından Twitter’da paylaşıldı. Fotoğrafta dizi setinin ne kadar etkileyici olduğu ve bütçenin büyüklüğü açıkça belli oluyor.

İbrahim Eren paylaşımını, “Barbaros kardeşlerin hikâyesini anlatacağımız dizimizin çekimleri devam ediyor. Yakında @TRT1’de!” sözleriyle paylaştı.