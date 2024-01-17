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  4. Barış Arduç eşi Gupse Özay'ı öpücüklere boğdu! O anlar geceye damga vurdu

Barış Arduç eşi Gupse Özay'ı öpücüklere boğdu! O anlar geceye damga vurdu

17.01.2024 09:26 | Son Güncelleme:
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Gupse Özay'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı Nulook imzalı "Lohusa" filminin galası bu akşam gerçekleştirildi. Ünlü isimlerin akın ettiği geceye Barış Arduç'un Gupse Özay'ı öpücüklere boğduğu anlar damga vurdu. Ünlü çiftin o anları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gupse Özay'ın yazıp başrolünü oynadığı “Lohusa” filminin galası renkli anlara sahne oldu. Birçok ünlü ismin akın ettiği gala izleyicisinden tam not almayı başardı.

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Kızı Jan Asya’yı dünyaya getirdikten sonra yaşadığı zorluklardan ilham alarak kaleme aldığı senaryo büyük ilgi gören Gupse Özay alkış yağmuruna tutuldu.
Ünlü komedyeni tebrik edenlerin başında eşi Barış Arduç vardı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Arduç filmin sonunda eşini öpücüklere boğdu.
Filmin yönetmeni Kıvanç Baruönü, Barış Arduç ve Gupse Özay’ın kızları Jan Asya‘ya filmin yazılmasına vesile olduğu için teşekkür etti.
Daha önce "Eltilerin Savaşı", "Görümce", "Deliha" gibi filmlere imza atan Gupse Özay'ın yeni filmi heyecanla bekleniyordu.
"Lohusa" filminde bir anne ve babanın doğumdan sonra yaşadıkları ilk 40 günü anlatılacak.
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Barış Arduç Gupse Ozay lohusa gupse
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