Barış Arduç eşi Gupse Özay'ı öpücüklere boğdu! O anlar geceye damga vurdu

Gupse Özay'ın yazıp başrolünü oynadığı “Lohusa” filminin galası renkli anlara sahne oldu. Birçok ünlü ismin akın ettiği gala izleyicisinden tam not almayı başardı.

Ünlü komedyeni tebrik edenlerin başında eşi Barış Arduç vardı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Arduç filmin sonunda eşini öpücüklere boğdu.

Filmin yönetmeni Kıvanç Baruönü, Barış Arduç ve Gupse Özay’ın kızları Jan Asya‘ya filmin yazılmasına vesile olduğu için teşekkür etti.