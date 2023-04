Başakşehir Fenerbahçe maçının ardından spor yazarlarından dikkat çeken yorumlar! "Saçmalığın ağababası..."

"F.BAHÇE'Yİ YARIŞIN İÇİNDE TUTTU" (UĞUR MELEKE / HÜRRİYET)

"Bu geri dönüşte elbette iki golü kaydeden Joao Pedro manşetleri çalacak ama her iki pozisyonda da vazgeçmeyen, savunmanın dengesini bozan adam Valencia idi. Dün birçok genç arkadaşının ritmi düşerken pes etmeyen Valencia tuttu Fenerbahçe’yi bir bakıma yarışın içinde. Bir ufak parantez de İrfan Can Kahveci’ye açmak lazım. Hafta sonunda Ankaragücü maçındaki geri dönüşte iki golde de direkt katkısı vardı. Dün de hem Touba’nın atılışında, hem de Pedro’nun ilk golü öncesi kurulumda rolü oldu. Pes etmeyenlerden biri de İrfan Can..."