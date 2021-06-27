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Batuhan Karacakaya: Bu dörtlü All Star'a giderse yıkarız orayı! Survivor yarışmacıları canlı yayında buluştu...

27.06.2021 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2021'in bir sezonu daha 25 Haziran itibariyle son buldu. Final bölümü 25 Haziran 2021 Cuma günü gerçekleştirilen sevilen programda Poyraz ve İsmail arasından İsmail Balaban şampiyonluğa hak kazanmıştı. Şampiyonluk sonrası İsmail Balaban ile Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan Karacaya sosyal medya üzerinden canlı yayın gerçekleştirdi. İşte Survivor'ın sevilen yarışmacılarının final sonrası yarışma hakkındaki yorumları...

TV8'de yayınlanan Survivor 2021'in son yayınlanan sezonu da 25 Haziran günü itibariyle son buldu. 25 Haziran 2021 Cuma günü final bölümü yayınlanan ve büyük şampiyonun belirlendiği sevilen programda Poyraz ve İsmail arasından İsmail Balaban şampiyonluğu elde etmişti. Bugün ise İsmail Balaban ile Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan Karacaya sosyal medya hesapları üzerinden sevenleriyle buluşup, bir canlı yayın gerçekleştirdi.

Survivor yarışmacıları canlı yayında buluştu!

Sevilen yarışma Survivor 2021'in finalinin ardından İsmail Balaban, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan Karacaya Instagram üzerinden sevenleriyle bir canlı yayın gerçekleştirdi. Yayında Kalaycıoğlu, Balaban'a "Şimdi nasılsın?" sorusunu yöneltti.

BATUHAN KARACAKAYA: "PARKUR VE OYUNU ÖZLEDİM"

BATUHAN KARACAKAYA: "PARKUR VE OYUNU ÖZLEDİM"
Balaban durumu hakkında "Bir tık daha iyiyim, saat farkı vardı. O biraz etkiledi beni." şeklinde yanıtladı. Aleyna Kalaycıoğlu final gecesinde Meksika'dan pek çok konuk olduğundan bahsetti. Batuhan'a ise "Ödülden önce elenmene çok üzüldük" şeklinde üzüntüsünü dile getirdi.
Batuhan Karacakaya, Aleyna'nın bu sözüne karşılık "Benden sonra dokunulmazlıkları iyi aldınız. Beni mi bekliyordunuz anlamadım. Aleyna sen de aldın." şeklinde konuştu.

ALEYNA KALAYCIOĞLU: "BİZ BALABAN'IN ŞAMPİYON OLMASINI İSTİYORUZ DEDİK"

ALEYNA KALAYCIOĞLU: "BİZ BALABAN'IN ŞAMPİYON OLMASINI İSTİYORUZ DEDİK"
Batuhan Karacakaya, Dominik'le ile ilgili özlediği şeyler hakkında "Parkur ve oyunu özledim. Telefonla ilgilenmek bana garip geliyor. " şeklinde konuştu.
Aleyna Çalışkan, "4 ay boyu hiç telefon yoktu, sürekli sosyal medyadayım, beni de bu şaşırtıyor" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
survivor Batuhan Karacakaya İsmail Balaban
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İnşallah sizi izlemeye doyamadık
bensiz olmaz,yaş 66 ama beraber yıkalım olduğu kadar.

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