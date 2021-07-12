MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bella Hadid göğüslerini tamamen açık bırakan elbisesiyle Cannes'a damga vurdu

Bella Hadid göğüslerini tamamen açık bırakan elbisesiyle Cannes'a damga vurdu

12.07.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

74. Cannes Film Festivali'nde Tre Piani filminin ön gösterimine Bella Hadid damga vurdu. Göğüslerini tamamen açıkta bırakan bir elbiseyle gösterime katılan Hadid'e bir bakar bir daha baktı.

  1. Cannes Film Festivali'nde Tre Piani filminin ön gösterimi yapıldı. Filmler ve ünlülerin kıyafetleri festivale damga vuruyor.

Giydiği kıyafetten bahsettiren ünlülerden biri de Bella Hadid oldu.

Hadid, takısı ve kıyafetiyle bir kez daha dikkatleri üzerine topladı.

HERKES ONA BAKTI

Filistin'e destek mesajlarıyla gündeme gelen ve sosyal medyada aktif şekilde paylaşım yapan Bella Hadid, Cannes Film Festivali'ne kıyafetiyle damga vurdu.
Hadid, takısı ve kıyafetiyle bir kez daha dikkatleri üzerine topladı. Bella Hadid'i görenler gözlerini ünlü modelden alamadı.
Göğüslerini tamamen açıkta bırakan siyah bir elbise giyen Bella Hadid farkını takısıyla ortaya koydu. Hadid göğüs uçlarını bir bantla kapatarak göğsüne ise ağaç takısıyla sansür uyguladı.
Filistin'e destek mesajlarıyla gündeme gelen Hadid, festivalin ilk gününde de kırmızı halıda boy göstermişti.
Kıyafetiyle dikkat çeken ve kendisinden bahsettiren Bella Hadid geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle paylaşım yapmıştı. Bir süre The Weeknd ile yaşadığı ayrılığı atlatamayan Hadid yeni aşka yelken açtı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türk bayrağını yırttı! Skandal olay sonrası harekete geçildi

Türk bayrağını yırttı! Skandal olay sonrası harekete geçildi

Bunun adı vicdansızlık!

Bunun adı vicdansızlık!

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Mine Tugay'dan sansasyonel Medcezir itirafı: Aforoz edildim

Mine Tugay'dan sansasyonel Medcezir itirafı: Aforoz edildim

Kırmızı bikinisiyle görenleri büyüledi

Kırmızı bikinisiyle görenleri büyüledi

56 yaşındaki eski model çırılçıplak poz verdi!

56 yaşındaki eski model çırılçıplak poz verdi!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti! "Gerçekten aşıksan tüm Türkiye beni..."

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti! "Gerçekten aşıksan tüm Türkiye beni..."

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Alaçatı isyanı! "Elde avuçtaki birikimlerinizi kullanın, hiç olmadı kredi çekersiniz"

Alaçatı isyanı! "Elde avuçtaki birikimlerinizi kullanın, hiç olmadı kredi çekersiniz"

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Şahan Gökbakar'ın villasına yaptırdığı kaçak iskele iddiasına inceleme

Şahan Gökbakar'ın villasına yaptırdığı kaçak iskele iddiasına inceleme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.