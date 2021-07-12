Bella Hadid göğüslerini tamamen açık bırakan elbisesiyle Cannes'a damga vurdu

Cannes Film Festivali'nde Tre Piani filminin ön gösterimi yapıldı. Filmler ve ünlülerin kıyafetleri festivale damga vuruyor. Giydiği kıyafetten bahsettiren ünlülerden biri de Bella Hadid oldu. Hadid, takısı ve kıyafetiyle bir kez daha dikkatleri üzerine topladı.

HERKES ONA BAKTI

Filistin'e destek mesajlarıyla gündeme gelen ve sosyal medyada aktif şekilde paylaşım yapan Bella Hadid, Cannes Film Festivali'ne kıyafetiyle damga vurdu.

Hadid, takısı ve kıyafetiyle bir kez daha dikkatleri üzerine topladı. Bella Hadid'i görenler gözlerini ünlü modelden alamadı.

Göğüslerini tamamen açıkta bırakan siyah bir elbise giyen Bella Hadid farkını takısıyla ortaya koydu. Hadid göğüs uçlarını bir bantla kapatarak göğsüne ise ağaç takısıyla sansür uyguladı.

Filistin'e destek mesajlarıyla gündeme gelen Hadid, festivalin ilk gününde de kırmızı halıda boy göstermişti.