Bella Hadid gündemdeki videosu için özür diledi

Dünyaca ünlü süper model Bella Hadid'in daha önce çekilen bir videosu yeniden ortaya çıktı ve eleştirilerin de hedefi oldu. 25 yaşındaki Hadid, bu videoda 2015'ten bu yana geçirdiği değişimi, katıldığı etkinliklerde giydiği kıyafetleri bir kez daha hatırlatıp, o anlarda neler hissettiğini anlatıyor.

ÖZÜR DİLEDİ

Bella Hadid'in, yetişme çağında mahrum kaldığı ancak ilerleyen yıllarda kavuştuğu pahalı kıyafetleri giydiği için kendini mutlu ve güzel hissettiğini söylediği bu video, Dennis Feitosa adlı Tiktok kullanıcısı tarafından tekrar gündeme getirildi.

Feitosa, Bella Hadid'in bu videosunu, "Vay canına! İşte bu çok hoştu" sözleriyle yayınladı. Ünlü model ise Dennis Feitosa'ya yanıt vermeyi ihmal etmedi.

Hadid, videoda söylediklerinin "kötü bir hikaye" olduğunu vurgulayıp, bu kadar acınası olduğu için özür diledi.

Bella Hadid, videonun, insanların kendisinin tasarım kıyafetler giyerek, büyüdüğünü düşünmesine bir yanıt olduğunu anlattı. Sahip olduğu hiçbir şeyi hafife almadığını belirten Hadid, "Bazen bunları hak etmediğimi de hissediyorum" dedi.