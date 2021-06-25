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Bergüzar Korel'den hamilelik pozu! Karnı burnunda ilk paylaşımını yaptı...

25.06.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2009 yılında hayatlarını birleştiren ve iki evlat sahibi olan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, geçtiğimiz günlerde üçüncü defa bebek sahibi olacaklarını açıklamıştı. Korel ve Ergenç çifti, açıklamanın ardından bebeklerinin cinsiyetini ve adını da ilan etmişti. Önceki günlerde tatil sezonunu açan çiftten tatil pozları da geldi. Korel, karnı burnunda ilk pozunu sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü oyuncunun hamilelik pozuna çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

İşte Bergüzar Korel'in çok konuşulan hamilelik pozu ve ayrıntılar...

BERGÜZAR KOREL'DEN KARNI BURNUNDA POZ! İLK PAYLAŞIMINI YAPTI...

Başarılı oyuncu Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti 2009 senesinde hayatlarını birleştirmişti.
Ali ve Han isimlerinde 2 çocukları bulunan çiftten geçtiğimiz haftalarda üçüncü bir bebek haberi de gelmişti.

HAMİLE OLDUĞUNU DUYURMUŞTU!

HAMİLE OLDUĞUNU DUYURMUŞTU!
Güzel oyuncu Bergüzar Korel, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyurmuştu.
Yetenekli oyuncu, geçtiğimiz günlerde doğacakları çocuklarının cinsiyetini de duyurmuştu.

KIZLARININ ADI "LEYLA" OLACAK

KIZLARININ ADI "LEYLA" OLACAK
Bir kızları olacağını açıklayan çift, kızlarının adını "Leyla" koyacaklarını açıklamıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Halit Ergenç
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