Bergüzar Korel'den hamilelik pozu! Karnı burnunda ilk paylaşımını yaptı...

İşte Bergüzar Korel'in çok konuşulan hamilelik pozu ve ayrıntılar...
BERGÜZAR KOREL'DEN KARNI BURNUNDA POZ! İLK PAYLAŞIMINI YAPTI...
Başarılı oyuncu Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti 2009 senesinde hayatlarını birleştirmişti.
Ali ve Han isimlerinde 2 çocukları bulunan çiftten geçtiğimiz haftalarda üçüncü bir bebek haberi de gelmişti.
HAMİLE OLDUĞUNU DUYURMUŞTU!
Güzel oyuncu Bergüzar Korel, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyurmuştu.
Yetenekli oyuncu, geçtiğimiz günlerde doğacakları çocuklarının cinsiyetini de duyurmuştu.
KIZLARININ ADI "LEYLA" OLACAK
Bir kızları olacağını açıklayan çift, kızlarının adını "Leyla" koyacaklarını açıklamıştı.
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