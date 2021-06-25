Bergüzar Korel'den hamilelik pozu! Karnı burnunda ilk paylaşımını yaptı...

İşte Bergüzar Korel'in çok konuşulan hamilelik pozu ve ayrıntılar...

Başarılı oyuncu Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti 2009 senesinde hayatlarını birleştirmişti.

Ali ve Han isimlerinde 2 çocukları bulunan çiftten geçtiğimiz haftalarda üçüncü bir bebek haberi de gelmişti.