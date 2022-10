Beşiktaş Fenerbahçe maçının ardından Valerien Ismael'den açıklamalar!

"Kazanmak için her şeyi yaptık" diyen Brezilyalı hoca, "Son 15 dakika iyiydik" dedi.

"istediğimiz her şeyi yaptık ama zor maçtı. İki taraf için de taktiksel anlamda her şey yaşandı. Güçlü iki takımın, güçlü taktik savaşı vardı. Kulübeden gelenlerin etkisinden de bahsettim. Her şeyi iyi yaptık, gol atamadık. Wout iki tane kaçırdı."