Beşiktaş Fenerbahçe maçının ardından Valerien Ismael'den açıklamalar!

Süper Lig'de heyecan 8. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 8. haftanın kritik mücadelesinde Beşiktaş sahasında ezeli rakiplerinden Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı skorla 0-0 berabere sona ererken, Valerien Ismael mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Kazanmak için her şeyi yaptık" diyen Brezilyalı hoca, "Son 15 dakika iyiydik" dedi. İŞTE VALERIEN ISMAEL'İN AÇIKLAMALARI

"Zor bir maç oldu. İkinci yarı daha güçlü bir oyun oynadığımızı söylemem lazım."

"Son 15 dakika iyiydik. Bazen top girmiyor içeriye, bir noktada şansa ihtiyaç var."

"istediğimiz her şeyi yaptık ama zor maçtı. İki taraf için de taktiksel anlamda her şey yaşandı. Güçlü iki takımın, güçlü taktik savaşı vardı. Kulübeden gelenlerin etkisinden de bahsettim. Her şeyi iyi yaptık, gol atamadık. Wout iki tane kaçırdı."

"Özellikle oyunun son bölümünde kontrol bizdeydi. Her şeyi iyi yaptık, gol atmak hariç. Tutku, istek, arzu noktasında da iyiydik."