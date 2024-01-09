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  4. Billie Eilish cinsel yönelim itirafı sonrası galada! Seksi modeli görünce dayanamadı: Ateşlisin...

Billie Eilish cinsel yönelim itirafı sonrası galada! Seksi modeli görünce dayanamadı: Ateşlisin...

09.01.2024 08:00 | Son Güncelleme:
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ABD’li şarkıcı Billie Eilish, kadınlara da ilgisi olduğunu ilk kez açıklamasının ardından Altın Küre'de boy gösterdi. Başarılı şarkıcı Sports Illustrated mayo modelini görünce kendini tutamadı ve iltifatıyla gündem oldu.

21 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish biseksüel (hem erkeklere hem de kadınlara veya birden fazla cinsiyete yönelik romantik veya cinsel çekim hissetmek) olduğunu açıklamıştı.


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İLTİFATI GÜNDEM OLDU

“Fiziksel açıdan kadınlardan etkileniyorum. Fakat aynı zamanda güzellikleri ve varlıkları gözümü korkutuyor" diyen güzel şarkıcı Altın Küre'de boy gösterdi.

Billie Eilish Haley Kalil'e görünüşü hakkında iltifat etmeyi de ihmal etmedi. 31 yaşındaki Haley, Billie ile yollarının kesiştiği videoyu paylaşırken "Billie, sana tam anlamıyla takıntılı olduğumu söyleyebilir miyim?" dedi.


Billie Eilish ise hemen yanıt vererek "Teşekkürler bebeğim, çok ateşli görünüyorsun" dedi.

Billie Eilish ve Sports Illustrated Swimsuit modelinin o anları sosyal medyada da gündem oldu. Seksi model Altın Küre'den ödül ile dönen şarkıcıya teşekkürlerini iletti.

Haley, 2018'de Sports Illustrated Swimsuit Issue'da Sports Illustrated Swim Search'ün ilk yarışmacısı olarak yer aldı. Camille Kostek ile birlikte kazanan oldu ve 2019 sayısında çaylak olarak yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Billie Eilish Model yaşında biseksüel
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