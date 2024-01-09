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  4. Bir döndü pir döndü! Bella Hadid'in fiziğini sergilediği pozları ortalığı yaktı geçti

Bir döndü pir döndü! Bella Hadid'in fiziğini sergilediği pozları ortalığı yaktı geçti

09.01.2024 11:50 | Son Güncelleme:
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Moda haftalarının en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen Bella Hadid bir süredir sosyal medyadan uzaktı. Sosyal medyaya dönen modelin dönüşü muhteşem oldu. Minicik bikinisiyle sosyal medyayı salladı.

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid uzun süredir savaştığı Lyme hastalığı için tedavi görmüş ve zor günler geçirmişti.


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EN ÇOK ARANAN MODELLERDEN

Lyme hastalığı hakkında yaşadığı semptomları hakkında konuşan yıldız, baş ağrısı, beyin sisi, uykusuzluk ve ışığa ve gürültüye karşı hassasiyet gibi belirtilerle karşılaştığını paylaşmıştı.

Hasta haliyle gündeme gelen Bella Hadid İsrail-Filistin çatışmaları sürecinde de Filistin halkına desteğini esirgememişti. Bella Hadid uzun zaman sonra sosyal medyada paylaşım yaptı.

Minicik bikinisiyle hayranlarının dikkatini çeken güzel model fiziğini sergiledi.

Bella Hadid'in bu pozunu gören hayranları sosyal medyada modele "Podyumda olmanı özledik", "Hep çok seksisin" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid Model moda
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