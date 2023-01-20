Bir gören bir daha baktı! Avustralya’da bulunan 2.7 kiloluk dev kurbağa görenleri şaşkına çevirdi

Avustralya Çevre ve Bilim Müdürlüğü, bugün yaptıkları açıklamada kamış kurbağasının geçen hafta Queensland eyaletindeki Conway Ulusal Parkta bulunduğunu belirterek “Bu büyüklükte bir kamış kurbağası, ağzına sığdırabildiği her şeyi yer ve buna böcekler, sürüngenler ve küçük memeliler dahil. Boyundan dolayı dişi olduğuna inanıyoruz ve dişi kamış kurbağaları erkeklerden daha büyük oluyor. Merkezde tarttığımızda 2,7 kilo olduğunu gördük, bu yeni bir rekor olabilir” ifadelerini kullandı.