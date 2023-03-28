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  4. Bir gören bir daha baktı! Saksıları görünce kendisine engel olamadı... Sokak ortasında tuvaletini yaptı

Bir gören bir daha baktı! Saksıları görünce kendisine engel olamadı... Sokak ortasında tuvaletini yaptı

28.03.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Lincoln şehrinde bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler şaşkınlık yarattı. Görüntülerde ismi açıklanmayan 50’li yaşlarındaki gri saçlı bir adamın pantolonunu çıkartarak saksılara tuvaletini yaptığı anlar gösterildi. Sosyal medyada ifşa edilen görüntüler büyük tepki topladı.

İngiltere’nin Lincoln şehrinde sabah saat 06.00 sularında bir ara sokakta ilginç bir an güvenlik kamerasına yansıdı. İsmi açıklanmayan bir adam yolda yürüdüğü sırada aniden durdu ve etrafına bakınmaya başladı. Sonrasında ise kemerini çözdü ve pantolonunu aşağı indirerek saksılara tuvaletini yaptı. Güvenlik kamerasına yansıyan son görüntülerde ise adam kalçasını temizlemek için bir peçete çıkarttı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyınca sosyal medyadan ifşa edilmesi de kaçınılmaz oldu.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay adamın tuvaletini yaptığı bir bilardo salonunun güvenlik kamerasını kontrol eden mekan sahibinin dikkatiyle ortaya çıktı. Kameraları sürekli olarak kontrol ettiğini dile getiren mekan sahibi Philp, “Dürüst olmam gerekirse bu kadarını beklemiyordum. Bu olaylar uzun süredir devam ediyordu ama böylesini ilk kez gördüm. Adamı ifşa ederek utandırmaya karar verdim. İğrenç bir davranış” dedi.

Mekan sahibinin sosyal medyada ifşa ettiği görüntülerin ardından polis olaya ilişkin olarak soruşturma başlattıklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere tuvalet

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