Bir gören bir daha baktı! Saksıları görünce kendisine engel olamadı... Sokak ortasında tuvaletini yaptı

İngiltere’nin Lincoln şehrinde sabah saat 06.00 sularında bir ara sokakta ilginç bir an güvenlik kamerasına yansıdı. İsmi açıklanmayan bir adam yolda yürüdüğü sırada aniden durdu ve etrafına bakınmaya başladı. Sonrasında ise kemerini çözdü ve pantolonunu aşağı indirerek saksılara tuvaletini yaptı. Güvenlik kamerasına yansıyan son görüntülerde ise adam kalçasını temizlemek için bir peçete çıkarttı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyınca sosyal medyadan ifşa edilmesi de kaçınılmaz oldu.