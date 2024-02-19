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Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç'in yeni filmi 'Romantik Hırsız'ın fragmanı gündemde! "Esra ateş ediyor "

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.02.2024 13:48 | Son Güncelleme:
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Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç, 'Romantik Hırsız' filmiyle gündemde. Netflix 'Romantik Hırsız' filminin fragmanını paylaşınca güzel oyuncuya dair yorumların ardı arkası kesilmedi.

Diriliş Ertuğrul dizisi sonrası ülkemizde olduğu kadar özellikle Asya ülkelerinden de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç yeni projesiyle gündemde.

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yapan Bilgiç Netflix'in yeni filminde başrolde.


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FANLARI YORUM YAĞDIRDI

Netflix, başrollerinde Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç’e, Fırat Tanış ve Ushan Çakır’ın eşlik ettiği yeni filmi "Romantik Hırsız"ın ilk fragmanını paylaştı.

Esra Bilgiç hayranları güzel oyuncuyu fragmanda görünce sosyal medyada pek çok yorum yaptı. Esra Bilgiç için "Ateş ediyor", "Partneriyle çok yakışmış", "Esra'yı özlemiştik", "Esra çok seksi" yorumları yapıldı.

ROMANTİK HIRSIZ KONUSU

ROMANTİK HIRSIZ KONUSU

Interpol’ün Sanat Suçları Birimi’nde çalışan bir polis memuru olan Alin (Esra Bilgiç), girilmesi imkansız bir müzeden tabloları çalan hırsızın peşine düşer, fakat hırsızın geçmişte evlenmeyi planladığı milyoner Güney Arat (Birkan Sokullu) olduğunu keşfedince görevi ile kalbi arasında zor bir karar alması gerekir.

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