Birleşik Krallık'ın ilk Türk Kraliyet stajyer avukatı! 'Bir günüm' akımıyla video çekti sosyal medyada gündem oldu... 'Stajyer Kraliyet avukatı'

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Tuna'yı başarısından dolayı tebrik etmeyi ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sen daha yakınsın benim yerime Elizabeth'e bol bol dua. Daha çabuk ulaşır" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne hayatlar var" yorumunu ekledi.