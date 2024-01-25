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    4. Birleşik Krallık'ın ilk Türk Kraliyet stajyer avukatı! 'Bir günüm' akımıyla video çekti sosyal medyada gündem oldu... 'Stajyer Kraliyet avukatı'

    Birleşik Krallık'ın ilk Türk Kraliyet stajyer avukatı! 'Bir günüm' akımıyla video çekti sosyal medyada gündem oldu... 'Stajyer Kraliyet avukatı'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    25.01.2024 08:19 | Son Güncelleme:
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    TikTok'ta Sezin Tuna ismiyle paylaşım yapan bir kadın, Birleşik Krallık ve Galler'de ilk Türk Kraliyet stajyer avukat olarak görev yaptığını söyleyerek iş hayatındaki bir gününü paylaştı. 'Londra'da stajyer Kraliyet avukatı olarak bir günüm' notuyla yaptığı paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. 700 binden fazla izlenen görüntülere binlerce yorum yapıldı.

    TikTok'tan yaptığı daha önce paylaşımlarında Birleşik Krallık ve Galler'de stajyer Kraliyet avukatı olarak kabul edilen ilk Türk olduğunu söyleyen Sezin Tuna, sosyal medyada Londra'daki iş hayatının bir gününü takipçilerini gösterdi. Kısa sürede viral olan video sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Tuna'yı başarısından dolayı tebrik etmeyi ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sen daha yakınsın benim yerime Elizabeth'e bol bol dua. Daha çabuk ulaşır" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne hayatlar var" yorumunu ekledi.

    Sosyal medya kullanıcılarının diğer bir kısmı ise 'Kraliyet avukatlığı' açıklamasına takıldı ve ne iş yaptığını sordu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Kraliyet ailesini mi görüyorsun?" diye sordu. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Kraliyet avukatı derken sarayda mı çalışıyorsun?" sorusunu yöneltti.

    Tuna, "Kraliyet avukatı olduğunuzda royallerin avukatı olmuyorsunuz, dolayisi ile hiçbirini görmedim. Saray için çalışan bir kısım avukat var ancak ben çalışmadım. Stajımı yaptıktan sonra ülkeme geri döndüm" ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Avukat Birleşik Krallık
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