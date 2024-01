İsveçli kadın Türkiye'ye taşındı! Sözleri sosyal medyada gündem oldu... "Ben macera seviyorum"

İsveç'ten Türkiye'ye yerleşen bir kadının sözleri sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. İsveç'in insanlarının ve havasının soğuk olduğunu dile getiren kadın Türkiye'ye yerleşme nedenini ise, "İki yıl önce İsvçe'ten Türkiye'ye taşındım. Herkes bana neden Türkiye'de yaşamak istediğimi soruyordu. 'İsveç daha güzel' diyorlardı. Şimdi ben size anlatacağım. Çünkü İsveç gerçekten çok sıkıcı bir yer. Hiçbir şey olmuyor. Hava da çok soğuk. İnsanlar da çok soğuk. Robot gibi yaşıyorsun orada. Genellikle macera seviyorum. Yeni kültür görmek istiyorum. Hep dil öğrenmek istiyorum. Türkçe öğrendim bir şekilde. Ben Alanya'da yaşıyorum ve hava çok sıcak. Dağlar var, deniz var, her şey var. Dışarı çıktığında eğlenceli bir şeyler var." sözleriyle anlattı.

Alanya'da yaşadığını ve eğlenmenin her zaman bir yolunu bulabildiğini söyleyen genç kadın, "Türk insanları için İsveç çok ilginç geliyor. İsveçli insanlar için de Türkiye ilginç geliyor. Her ülkede bilmediğimiz şeyler var. Başka bir ülkeye tanırsan buna pozitif bir şekilde bakarsan her şey güzel oluyor" dedi.