HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bolu'daki 30 Ağustos kutlamalarında komandolar marşlarla yürüdü

Bolu'daki 30 Ağustos kutlamalarında komandolar marşlarla yürüdü

30.08.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Bolu 2’nci Komando Tugay Komutanlığı'ndaki komandoların tören geçişi, renkli görüntülere sahne oldu, mavi bereliler caddede marşlar söyleyerek yürüdü.

KOMANDOLARDAN RENKLİ TÖREN

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bolu’daki kutlamalar Anıtpark’ta başladı. Bolu Valisi Ahmet Ümit ve protokol üyelerinin Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla kent meydanındaki törene geçildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Vali Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Yavuz Çankaya, tören birlikleri ve vatandaşların bayramlarını kutladı. Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından Gençlik Merkezi Folklor ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi.

KOMANDOLARDAN TÖREN GEÇİŞİ

KOMANDOLARDAN TÖREN GEÇİŞİ
Törende, iç güvenlik harekatlarındaki üstün başarılarından dolayı Türkiye’nin çift sancaklı tek tugayı olan Bolu 2’inci Komando Tugay Komutanlığı'ndaki komandoların geçişi ilgi gördü.
Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde sis bombaları eşliğinde yürüyen mavi bereliler, törene katılan vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı. Komandoların marşlarla yürüyüşü sırasında halk da ellerinde Türk bayraklarıyla askerlere sevgi gösterilerinde bulundu. (DHA)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Sere serpe tatil pozuna Reynmen ve Cemal Can kayıtsız kalmadı

Sere serpe tatil pozuna Reynmen ve Cemal Can kayıtsız kalmadı

Afgan gazeteci Beheshta Arghand'ın akıbeti belli oldu

Afgan gazeteci Beheshta Arghand'ın akıbeti belli oldu

884 bin aşılı ile 884 bin aşısız karşılaştırıldı! İşte sonuç

884 bin aşılı ile 884 bin aşısız karşılaştırıldı! İşte sonuç

Çarpıcı iddia: Yeni Zelanda'da bir kadın BioNTech aşısı vurulduktan sonra öldü

Çarpıcı iddia: Yeni Zelanda'da bir kadın BioNTech aşısı vurulduktan sonra öldü

Bir ile şehit ateşi düştü

Bir ile şehit ateşi düştü

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca koronavirüs vaka haritasını paylaştı!

Bakan Koca koronavirüs vaka haritasını paylaştı!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sırtındaki acıyı çivi sandı, içinden mermi çıktı

Sırtındaki acıyı çivi sandı, içinden mermi çıktı

Dehşet saçmaya giderken dehşeti yaşadı!

Dehşet saçmaya giderken dehşeti yaşadı!

ABD duyurdu: DEAŞ/Horasan'ın elebaşını öldürdük

ABD duyurdu: DEAŞ/Horasan'ın elebaşını öldürdük

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.