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  4. Bozcaada'ya tatilci akını! Yüzde 80'e ulaştı

Bozcaada'ya tatilci akını! Yüzde 80'e ulaştı

04.07.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin önde gelen turizm noktalarından biri olan Bozcaada'da normalleşme sonrası büyük yoğunluk oluştu. Tatilci akınına uğrayan Bozcaada'da adım atacak yer kalmadı. Otellerin doluluk oranı kısa süre içinde yüzde 80'lere ulaştı. sabah denizde, akşam restoranlarda, gece ise kafe ve barlarda vakit geçiren tatilciler, keyifli vakit geçirdi.

Koronavirüs ile mücadelede 1 Temmuz'dan itibaren normalleşme adımları atılmaya başlandı. Normalleşme sonrasındaki ilk pazar gününde Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Bozcaada'ya yoğun tatilci akışı oldu. Sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından ada sokakları ile sahiller doldu, yetkililer otellerdeki doluluk oranının yüzde 80'e kadar ulaştığını söyledi.

"DENİZLİERİMİZ GAYET TEMİZ"

İşletmeci Fahri Bulut, normalleşme adımlarının ardından Bozcaada'ya olan ilginin arttığını belirterek, "Misafirlerimizi ağırlamaya başladık. İlgiden memnunuz. Bunun yanında müsilajdan dolayı geçen günlerde bir sıkıntı yaşamıştık. Şu an o da kalmadı. Denizlerimiz gayet temiz. Herkesi Bozcaada'ya bekliyoruz" diye konuştu.

"DENİZİN DURUMUNU GÜNLÜK OLARAK PAYLAŞIYORUZ"

"DENİZİN DURUMUNU GÜNLÜK OLARAK PAYLAŞIYORUZ"
Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Erkan Yavuz ise, "Normalleşme açıklamasıyla birlikte adamızda yoğunluk başlamıştı. Özellikle önümüzdeki haftadan itibaren ada geneli yüzde yüz doluluğa çıkıyor. Misafirlerimizin mağdur olmamaları için rezervasyonsuz gelmemelerini önemle rica ediyoruz. Denizimizde de şu an endişe edilecek bir durum yok. Denizin durumunu günlük olarak derneğimizin Instagram hesabından paylaşıyoruz. Adamız yine eski günlerine geri döndü" dedi. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Bozcaada
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