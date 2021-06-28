Britney Spears olaylı dava sonrası tatilde

Bir süredir aşk yaşadığı Sam Asghai ile birlikte Hawaii'nin Maui adlı adasına giden ünlü şarkıcının keyfinin yerinde olduğu görüldü.
Şarkıcı Britney Spears, babası Jamie Spears'ın vasiliğininin sona ermesi için açtığı davada ifade verip, çarpıcı itiraflarda bulunduktan sonra sevgilisi Sam Asghari ile birlikte tatile çıktı.
Soluğu Hawaii'nin Maui adlı adasında alan ve yaklaşık dört senedir aşk yaşayan ikili, önceki gün objektiflere yansıdı.
Denize girmek yerine gün boyu güneşlenmeyi tercih eden aşıklar, uzun uzun sohbet etmeyi de ihmal etmedi.
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen duruşmada "Mutluyum diyerek tüm dünyaya yalan söyledim" ifadelerini kullanan Spears'ın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.
Duruşmadaki sözleri hala konuşulan 39 yaşındaki Britney Spears'ın tatil boyunca telefonunu elinden düşürmediği de görüldü.
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