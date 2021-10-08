Bu hafta 10 film vizyona girecek! Bu hafta vizyonda neler var? (8-15 Ekim 2021)

Hakan Alak'ın yönettiği "Hakikat: Şeyh Bedreddin" 600 yıl önce yaşamış Simavna Kadısı Şeyh Bedreddin'in hayatını beyaz perdeye taşıyacak. Belgesel film "Fulya", Azerbaycan'ın 44 günlük Vatan Savaşı zamanında görev yapan muhabir Fulya Öztürk ve kameraman Halil Kahraman'ın gözünden yaşananları konu alıyor. Benedict Cumberbatch'in başrolünde yer aldığı İngiliz yapımı "Kurye", gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

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CİNNİ KABUS Mehmet Kütük'ün yönettiği; Cemre Can Saatçi, Çimen Çetin, Hakan Karakuş, Nizamettin Kalkan ve Yusuf Delibaş'ın başrollerinde oynadığı yerli korku filmi "Cinni Kabus"; sürekli kabuslarla uyanan ve babasının ölümünü aydınlatmaya çalışan genç bir kıza, cinlerin musallat olmasıyla yaşanan olaylar etrafında dönüyor.

DEFİN-ECİN ZULMAN Cengiz Kaplan'ın yönetmenliğini yapıp, başrolünde Tuğba Gökhan, Melih Çardak, Sefa Zengin ve Vural Buldu gibi isimlerle oynadığı "Defin-Ecin Zulman", bir cin topluluğunun definesi etrafında gelişen olayları konu alıyor.

FULYA Haftanın belgesel türündeki yerli yapımı "Fulya", Azerbaycan'ın 44 günlük Vatan Savaşı zamanında görev yapan muhabir Fulya Öztürk ve kameraman Halil Kahraman'ın yaşadıklarını beyaz perdeye taşıyacak. Televizyon haberciliğinden gelen Fulya Öztürk ve Halil Kahraman'ın ilk kez sinema izleyicisinin karşısına çıktığı filmin yönetmen koltuğunda Aykut Taşkın ve Tahir Tahiroviç oturuyor.

HAKİKAT: ŞEYH BEDREDDİN Hakan Alak'ın yönettiği; Suavi, Bülent Emrah Parlak, Saygın Soysal, Ali Barkın ve Ezgi Esma Kürklü'nün başrollerinde oynadığı "Hakikat: Şeyh Bedreddin" izleyici ile buluşacak. Yönetmen Alak'ın senaryosunu Ali Şahin ile birlikte kaleme aldığı film; 600 yıl önce yaşamış Simavna Kadısı Şeyh Bedreddin'in hayatını konu alıyor. Üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen unutulmayan ve toplum hafızasında hala hatırlanan Şeyh Bedreddin, hakkında onlarca yazı ve kitap yazılıp belgesel film çekilmesine rağmen ilk kez bir sinema filmi ile beyazperdede yer alacak.